【強制檢測】再多40幢大廈納入強檢　涉鑽石山鳳鑽苑、荃灣樂悠居等

▲ 再多40幢大廈納入強檢，涉鑽石山鳳鑽苑、荃灣樂悠居等（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處40個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告，涉及多個私人屋苑，包括荃灣楊屋道 138 號樂悠居、鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑等:

屯門良景邨良萃樓

九龍城啓晴邨樂晴樓

沙田乙明邨明耀樓

荃灣楊屋道 138 號樂悠居

觀塘順天邨天瑤樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀德樓

黃大仙竹園北邨松園樓

北角丹拿花園 2 座

鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

將軍澳都會駅 1 座

石硤尾南山邨南安樓

何文田愛民邨新民樓

九龍城德朗邨德珊樓

油塘油塘邨華塘樓

牛頭角樂華南邨奐華樓

長沙灣宇晴軒 7 座

藍田康華苑頌康閣

石硤尾石硤尾邨美亮樓

上水彩園邨彩湖樓

大埔寶湖花園 B 座

元朗朗屏邨玉屏樓

天水圍天悅邨悅榮樓

屯門大興邨興平樓

屯門屯門市廣場 2 座

青衣長亨邨亨業樓

粉嶺景盛苑歡景閣

馬鞍山雅典居 10 座

馬鞍山迎海 1 座

將軍澳峻瀅 1 座

將軍澳明德邨明道樓

將軍澳景林邨景桃樓

荃灣梨木樹邨康樹樓

葵涌安蔭邨盛蔭樓

長沙灣蘇屋邨百合樓

大埔大埔中心 3 座

藍田啟田邨啟信樓

鑽石山蒲崗村道80號鳳鑽苑

黃大仙翠竹花園 6 座

長沙灣麗翠苑麗楊閣

大埔瑞安街 17-23 號瑞祥樓

詳細檢測時間，按此

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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責任編輯：鄧凱文