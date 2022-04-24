【CHILL CLUB】MC張天賦奪新人獎　Dear Jane獲年度樂隊金獎

▲ MC張天賦奪新人金獎。（陳詠琪、梁樂欣攝）

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（4月24日）假九展舉行。

當中競爭激烈的年度新人獎，繼「叱咤樂壇生力軍男歌手獎」後，又是成為MC張天賦和呂爵安（Edan）兩大熱交鋒，如結果由MC憑81217票奪得金獎，擊敗銀獎Edan（呂爵安）和銅獎193（郭嘉駿）。

MC在台上發表感言稱還未出道前，聽歌只留意歌手，出道後才知幕後團隊的每個崗位也十分重要：「無論是曲詞編監都要支持！」

至於年度唱作歌手金獎由林家謙奪得，Dear Jane獲年度樂隊金獎。

▲ （陳詠琪、梁樂欣攝）

「CHILL CLUB年度新人」銅獎：郭嘉駿

「CHILL CLUB年度新人」銀獎：呂爵安

「CHILL CLUB年度新人」金獎：MC張天賦

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銅獎：Serrini

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銀獎：馮允謙

「CHILL CLUB年度唱作歌手」金獎：林家謙

「CHILL CLUB年度樂隊」銅獎：ToNick

「CHILL CLUB年度樂隊」銀獎：RubberBand

「CHILL CLUB年度樂隊」金獎：Dear Jane

記者：梁樂欣

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