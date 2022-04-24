  • 27°C
香港時間 : 2022424日 (週日) 23:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CHILL CLUB】MC張天賦奪新人獎　Dear Jane獲年度樂隊金獎

娛樂 22:31 2022/04/24

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

MC張天賦奪新人金獎。（陳詠琪、梁樂欣攝）

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（4月24日）假九展舉行。

當中競爭激烈的年度新人獎，繼「叱咤樂壇生力軍男歌手獎」後，又是成為MC張天賦和呂爵安（Edan）兩大熱交鋒，如結果由MC憑81217票奪得金獎，擊敗銀獎Edan（呂爵安）和銅獎193（郭嘉駿）。

MC在台上發表感言稱還未出道前，聽歌只留意歌手，出道後才知幕後團隊的每個崗位也十分重要：「無論是曲詞編監都要支持！」

至於年度唱作歌手金獎由林家謙奪得，Dear Jane獲年度樂隊金獎。

（陳詠琪、梁樂欣攝）

「CHILL CLUB年度新人」銅獎：郭嘉駿

「CHILL CLUB年度新人」銀獎：呂爵安

「CHILL CLUB年度新人」金獎：MC張天賦

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銅獎：Serrini

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銀獎：馮允謙

「CHILL CLUB年度唱作歌手」金獎：林家謙

「CHILL CLUB年度樂隊」銅獎：ToNick

「CHILL CLUB年度樂隊」銀獎：RubberBand

「CHILL CLUB年度樂隊」金獎：Dear Jane

記者：梁樂欣

最新影片推介：張明偉專訪

張天賦 郭嘉駿 呂爵安 Chill Club 樂隊 頒獎禮 歌手

最高瀏覽

【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」
17:26 2022/04/22
【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
今日 12:37
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
【不和事件】森美解釋與小儀不和事件　期待與強尼交手暗示想過檔ViuTV？　
今日 11:56
【不和事件】森美解釋與小儀不和事件　期待與強尼交手暗示想過檔ViuTV？　