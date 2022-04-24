【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　個別檢疫酒店截至6月底預約爆滿

▲ 隨著非港人入境禁令即將於下月解險，個別檢疫酒店反映房間供應緊張。（梁偉榮攝）

港府5月1日起將取消實施逾兩年的非港人入境禁令，其檢疫安排與香港居民看齊，即最少接受7天酒店檢疫。有部分檢疫酒店供應緊張，個別酒店房間5月份預約已滿爆，延至6月底才有房。

記者今日（24日）以顧客身份向檢疫酒店查詢，其中上環華大盛品酒店房價介乎650至990港元，4月及5月的所有檢疫房間已爆滿，最快可預約的日期是6月25日，可供預約標準及高級客房價錢為650至680元。中價位的銅鑼灣皇冠假日酒店則稱，下月13日開始只剩下2,588元的房間，而本月房間則已爆滿。

面對需求增加，檢疫酒店奧斯酒店營運總監崔定邦指，樂見此形勢持續，自當局宣布新令後，轄下酒店銷情令人滿意，較早前只准接收外傭檢疫客更理想，相信日後市場對檢疫酒店的需求會持續。

港府同時會於下月放寬航班熔斷機制，國泰航空最新航班時間表顯示，6月英國倫敦返港航班數目大增近3倍，6月7日起日日提供航班服務。有升學顧問預計，英國返港留學生機位需求數以百計，但有成功搶飛的家長擔心航班加密，會更易觸發熔斷。（詳情即看：【下一頁】）

旅議會總幹事楊淑芬稱，放寬入境措施肯定是好事，提及熔斷機制放寬能夠減低對航空公司運作影響，相信有助間接提高訪客旅客數目，而5月份較多海外留學完成本學期準備回港放暑假，措施剛好配合學生需要，惟航空公司並無就航班安排與旅議會進行溝通，料航空公司已掌握機位需求情況，並逐漸增加供應。

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記者：陳麗娜、馮琪雅