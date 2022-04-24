  • 27°C
香港時間 : 2022424日 (週日) 23:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【訪港旅客】非港人入境禁令5月解除　個別檢疫酒店截至6月底預約爆滿

社會 23:09 2022/04/24

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

隨著非港人入境禁令即將於下月解險，個別檢疫酒店反映房間供應緊張。（梁偉榮攝）

港府5月1日起將取消實施逾兩年的非港人入境禁令，其檢疫安排與香港居民看齊，即最少接受7天酒店檢疫。有部分檢疫酒店供應緊張，個別酒店房間5月份預約已滿爆，延至6月底才有房。

記者今日（24日）以顧客身份向檢疫酒店查詢，其中上環華大盛品酒店房價介乎650至990港元，4月及5月的所有檢疫房間已爆滿，最快可預約的日期是6月25日，可供預約標準及高級客房價錢為650至680元。中價位的銅鑼灣皇冠假日酒店則稱，下月13日開始只剩下2,588元的房間，而本月房間則已爆滿。

面對需求增加，檢疫酒店奧斯酒店營運總監崔定邦指，樂見此形勢持續，自當局宣布新令後，轄下酒店銷情令人滿意，較早前只准接收外傭檢疫客更理想，相信日後市場對檢疫酒店的需求會持續。

港府同時會於下月放寬航班熔斷機制，國泰航空最新航班時間表顯示，6月英國倫敦返港航班數目大增近3倍，6月7日起日日提供航班服務。有升學顧問預計，英國返港留學生機位需求數以百計，但有成功搶飛的家長擔心航班加密，會更易觸發熔斷。（詳情即看：【下一頁】

旅議會總幹事楊淑芬稱，放寬入境措施肯定是好事，提及熔斷機制放寬能夠減低對航空公司運作影響，相信有助間接提高訪客旅客數目，而5月份較多海外留學完成本學期準備回港放暑假，措施剛好配合學生需要，惟航空公司並無就航班安排與旅議會進行溝通，料航空公司已掌握機位需求情況，並逐漸增加供應。

最新熱門影片：【TOPick診症室】抗疫易鬱悶煩躁不安　中醫介紹三花茶減壓解鬱

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜、馮琪雅

相關文章

【熔斷放寬】國泰6月7日起日日設倫敦返港航班　留學生家長成功搶飛惟擔心更易觸發熔斷
今日 20:01
【熔斷放寬】國泰6月7日起日日設倫敦返港航班　留學生家長成功搶飛惟擔心更易觸發熔斷
【放寬入境】5月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求
21:16 2022/04/23
【放寬入境】5月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求
【放寬入境】機制放寬至5人抵港確診才禁飛　非香港居民下月可入境
18:14 2022/04/22
【放寬入境】機制放寬至5人抵港確診才禁飛　非香港居民下月可入境

你可能感興趣

【熔斷放寬】國泰6月7日起日日設倫敦返港航班　留學生家長成功搶飛惟擔心更易觸發熔斷
今日 20:01
【熔斷放寬】國泰6月7日起日日設倫敦返港航班　留學生家長成功搶飛惟擔心更易觸發熔斷
【放寬入境】5月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求
21:16 2022/04/23
【放寬入境】5月1日起港府更新入境隔離限制　一文看清返港檢疫要求
【放寬入境】機制放寬至5人抵港確診才禁飛　非香港居民下月可入境
18:14 2022/04/22
【放寬入境】機制放寬至5人抵港確診才禁飛　非香港居民下月可入境
酒店 外傭 航空 國泰航空 倫敦 英國 銅鑼灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」
17:26 2022/04/22
【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
今日 12:37
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
【不和事件】森美解釋與小儀不和事件　期待與強尼交手暗示想過檔ViuTV？　
今日 11:56
【不和事件】森美解釋與小儀不和事件　期待與強尼交手暗示想過檔ViuTV？　