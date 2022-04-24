  • 27°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 01:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CHILL CLUB】教主Anson Lo成大贏家　撃敗姜濤奪男歌手金獎兼年度之歌

娛樂 23:29 2022/04/24

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 金宵大廈2 超市大搜查 抗疫資訊通 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（4月24日）假九展舉行，結果教主Anson Lo（盧瀚霆）成大贏家，與隊友MIRROR獲組合金獎外，個人獎項方面，更撃敗姜濤奪年度男歌手金獎、憑《Megahit》奪年度之歌。

Anson Lo上台領取男歌手金獎稱：「我覺得我需要多謝MIRROR，四年前如果唔係有MIRROR，冇人會想留意Anson Lo呢個人，我哋最近每一個成員都有一種好疲倦嘅感覺，我想講我哋幾累都好，我哋都唔會放棄，我哋每一日都做緊鍾意做嘅嘢，我應承你哋！」

獲得年度之歌時，在台上謙稱知自本身仍有很多不足之處，會繼續努力：「我唔會放棄我鍾意做嘅跳唱歌。」

【CHILL CLUB】MC張天賦奪新人獎　Dear Jane獲年度樂隊金獎

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另外，年度女歌手金獎由鄭欣宜奪得。她在台上形容自己是「死中女」，因此意想不到大家會投票給她：「覺得自己不是好潮嘅人，而Chill Club係一個好Chill嘅地方，製造咗好好嘅平台，等我可以透過呢個平台讓大家聽到自己嘅故事同歌曲，感謝大家重新認識香港歌手鄭欣宜！」

得獎名單：

CHILL CLUB年度組合銅獎：ERROR

CHILL CLUB年度組合銀獎：C AllStar

CHILL CLUB年度組合金獎：MIRROR

CHILL CLUB年度女歌手銅獎：陳蕾

CHILL CLUB年度女歌手銀獎：Serrini

CHILL CLUB年度女歌手金獎：欣宜

CHILL CLUB年度男歌手銅獎：林家謙

CHILL CLUB年度男歌手銀獎：姜濤

CHILL CLUB年度男歌手金獎：Anson Lo

CHILL CLUB年度金曲：Anson Lo《Megahit》

記者：梁樂欣

最新影片推介：張明偉專訪

相關文章

【Megahit】Anson Lo寧與隊友硬碰拒逃避問題　教主唔做歌手想做人力資源部門【有片】
18:51 2021/09/28
【Megahit】Anson Lo寧與隊友硬碰拒逃避問題　教主唔做歌手想做人力資源部門【有片】
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時【有片】
14:00 2022/03/01
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時【有片】
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大

你可能感興趣

【Megahit】Anson Lo寧與隊友硬碰拒逃避問題　教主唔做歌手想做人力資源部門【有片】
18:51 2021/09/28
【Megahit】Anson Lo寧與隊友硬碰拒逃避問題　教主唔做歌手想做人力資源部門【有片】
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時【有片】
14:00 2022/03/01
【Mr. Stranger】Anson Lo親解新歌MV關鍵位　教主自揭鮮為人知一面：也有軟弱時【有片】
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
盧瀚霆 姜濤 歌手 Mirror

最高瀏覽

【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」
17:26 2022/04/22
【集體性侵】10歲女童出國比賽遭4同學性侵　母指控校方：女兒在沉默中「死去」
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
12:37 2022/04/24
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
【不和事件】森美解釋與小儀不和事件　期待與強尼交手暗示想過檔ViuTV？　
11:56 2022/04/24
【不和事件】森美解釋與小儀不和事件　期待與強尼交手暗示想過檔ViuTV？　