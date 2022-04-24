【CHILL CLUB】教主Anson Lo成大贏家　撃敗姜濤奪男歌手金獎兼年度之歌

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（4月24日）假九展舉行，結果教主Anson Lo（盧瀚霆）成大贏家，與隊友MIRROR獲組合金獎外，個人獎項方面，更撃敗姜濤奪年度男歌手金獎、憑《Megahit》奪年度之歌。

Anson Lo上台領取男歌手金獎稱：「我覺得我需要多謝MIRROR，四年前如果唔係有MIRROR，冇人會想留意Anson Lo呢個人，我哋最近每一個成員都有一種好疲倦嘅感覺，我想講我哋幾累都好，我哋都唔會放棄，我哋每一日都做緊鍾意做嘅嘢，我應承你哋！」

獲得年度之歌時，在台上謙稱知自本身仍有很多不足之處，會繼續努力：「我唔會放棄我鍾意做嘅跳唱歌。」

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另外，年度女歌手金獎由鄭欣宜奪得。她在台上形容自己是「死中女」，因此意想不到大家會投票給她：「覺得自己不是好潮嘅人，而Chill Club係一個好Chill嘅地方，製造咗好好嘅平台，等我可以透過呢個平台讓大家聽到自己嘅故事同歌曲，感謝大家重新認識香港歌手鄭欣宜！」

得獎名單：

CHILL CLUB年度組合銅獎：ERROR

CHILL CLUB年度組合銀獎：C AllStar

CHILL CLUB年度組合金獎：MIRROR

CHILL CLUB年度女歌手銅獎：陳蕾

CHILL CLUB年度女歌手銀獎：Serrini

CHILL CLUB年度女歌手金獎：欣宜

CHILL CLUB年度男歌手銅獎：林家謙

CHILL CLUB年度男歌手銀獎：姜濤

CHILL CLUB年度男歌手金獎：Anson Lo

CHILL CLUB年度金曲：Anson Lo《Megahit》

記者：梁樂欣

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