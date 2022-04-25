【打擊貪污】疫下基層保飯碗工程「介紹費」貪案增　管工覷準學歷低包裝成「行規」要脅

▲ 廉署執行處總調查主任雷家聰（右一）指出，貪污案不論大小，都會動搖香港廉潔的核心價值，呼籲市民不應啞忍，應挺身作出舉報。（曾耀輝攝）

疫情下工程業索取「介紹費」或「茶錢」等涉貪情況有上升。廉政公署指，即使看似細微的貪污案，也會導致社會不公，希望市民「勿因惡小而為之」。

廉署定期推出《廉政行動》劇集，內容由真實事件改編，今次涵蓋的案例包括路政署貪污案、集團式假銀行戶口洗黑錢案、大型工程管工剋扣工資案、補習天王賄賂考評局職員取得試題案，以及警司受賄包庇色情場所案，均與基層及民生息息相關。

有個案剛完成手術 仍要工作

廉署執行處總調查主任雷家聰指，廉政公署對每宗案件均十分重視，尤以民生案最為關注，因此對劇中管工剋扣工資案的劇情最為深刻，而現實中他亦處理過不少相關案件。工程業中的工作多倚賴管工介紹，衍生出無良管工向工人索取「介紹費」或「茶錢」，作為轉介工作的報酬。

雷家聰批評，無良管工利用基層學歷低、不熟悉法例的弱點，將介紹費包裝成業內「行規」，又威脅將不肯就範的工友放上工程界的黑名單，令其不獲其他工程錄用。他形容最心酸的個案，是有投訴人剛動完肺部手術仍要工作，「腰側有條新鮮長疤痕，正常應留院休養」，指出這些案件受害人多是基層，為取得工作保障生計被迫就範，但向他人提供利益亦屬犯法，作為執法者只能將真相向法庭呈現。

「勿因惡而小為之」 損港價值

他提到，別看輕案中的賄款只得數百至千元，但同樣都是影響社會公平公義，貪污案不論大小，都會動搖香港廉潔的核心價值，呼籲市民不應啞忍，應挺身作出舉報，強調受害者舉證是關鍵，廉署亦會適時作出執法行動。

《廉政行動2022》將於5月1日晚上10時在翡翠台播映，今次首度在片尾加入廉署人員訪問，分享偵查劇中案件心得或知識，讓市民更了解廉署工作。而執行處首長丘樹春亦首度與製作班底交流，分享對反貪工作及堅守使命的看法，希望劇集帶出廉潔、公平信息。

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記者：蘇文軒