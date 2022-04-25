【廉署招募】 助理調查主任3職系料聘60人　須具使命感宜多操體能

▲ 廉署執行處訓練及發展總監柳智浩。（曾耀輝攝）

廉政公署即將展開招聘，招聘3個職系包括執行處助理調查主任、助理調查主任（資訊科技）及調查主任，預計聘請共約60人。廉署提醒考生，要展示對時事具敏銳觸覺，追求公平公正之心及富使命感；由於以往不少考生於體能測試上表演遜色，建議考生投考前多作操練。

需具時事觸覺 公正富使命感

廉署去年招聘助理調查主任，接獲2,500份申請，取錄人數為50人，平均約每50人競爭一席。執行處訓練及發展總監柳智浩表示，相關職責包括調查、檢控和打擊貪污及相關罪行，須不定時工作及在香港以外地區工作。應徵者須通過心理分析測試、筆試、面試、體能及視力測試。

廉署會為新入職人員提供為期2年半的培訓，涵蓋法律條文、調查技巧、電腦鑑證、財務調查和團隊建立等，亦會按需要提供在職培訓。他建議考生多留意時事及廉署的工作，可透過廉署網站及相關刊物了解，更要展示對時事具敏銳觸覺，追求公平公正之心及富使命感；又呼籲考生應考前做好準備，特別是體能上要多加操練。

提到近年紀律部隊出現人員流失問題，柳智浩稱廉署流失率正常，情況與以往相若。

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記者：蘇文軒