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【封區檢測】沙田水泉澳邨樂泉樓發現2宗陽性個案　約0.1%住戶染疫【不斷更新】

社會 09:08 2022/04/25

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(梁偉榮攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【07:18】沙田水泉澳邨樂泉樓約0.1%住戶染疫

沙田水泉澳邨樂泉樓約1847名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和2宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪809戶，當中109戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick港聞組

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