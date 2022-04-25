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【天氣預測】高空反氣旋逐漸增強　未來數日普遍晴朗最高氣溫約31度　

社會 09:38 2022/04/25

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本港地區今日天氣預測 部分時間有陽光。(曾耀輝攝)

天文台今日（25日）表示，一股偏南氣流影響本港，廣東沿岸地區上空雲層較為鬆散，以低雲為主，預測今日陽光不錯，今早有霧，華南島能見度跌至500米以下，最高氣溫約31度。展望未來數日有陽光炎熱，有一兩陣驟雨。預料一股東北季候風會在下周初抵達本港，屆時驟雨較多，氣溫稍低。

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天文台預測今日本港地區部分時間有陽光，局部地區有驟雨。早上沿岸有霧。天氣炎熱，最高氣溫約31度。吹和緩偏南風。展望:未來數日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。下周初風勢頗大，驟雨較多。

根據9天天氣預測，周二至周四部分時間有陽光，日間炎熱。有一兩陣驟雨。周五天晴，日間炎熱。周六大致天晴，日間炎熱。稍後漸轉多雲。下周一及下周二大致多雲，有幾陣驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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