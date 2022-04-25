【第五波疫情】染疫媽媽自責萌死念　熱綫團隊解心結

▲ 青山醫院高級個案經理（一級職業治療師）賴雅倫。（冼偉倫攝）

第5波疫情來勢洶洶，醫管局2月中提供醫療查詢熱綫，高峰期開設185條熱綫供市民求助。有職業治療師義工透露，曾獲抑鬱染疫婦求助，因病情持續多天未能照顧子女，令丈夫有微言，令她感自責甚至想自殘，熱綫團隊即時提供不同意見及後續支援，結果來回傾談了3個小時，才紓緩患婦情緒。

逾10中心 已處理近7萬查詢

醫管局2月中因應確診人數驟增，設立10多個接聽中心，提供醫療查詢熱綫專門解答確診者醫療查詢及感染控制建議，至上周三已處理逾6.7萬宗查詢。青山醫院高級個案經理（一級職業治療師）賴雅倫自熱綫推出，已於九龍醫院接聽中心服務，團隊不乏臨床心理學家、營養師等，是別人眼中的「雜牌軍」，但亦是全能團隊。

賴雅倫透露，3月中曾有同事接獲一名抑鬱染疫婦求助，確診至第7、8日仍為陽性，兩名小孩只能靠丈夫照顧，更開始責怪太太病情久久不癒；惟染疫婦隨病情趨嚴重，愈感絕望及自責，更直言有尋死念頭，接聽的同事並非精神科，安撫求助人情緒後，就透過團隊的通訊群組報告。

未能照顧子女 丈夫有微言

當日賴雅倫正值休假，看到信息後亦即致電同事，提醒要留意多些情緒支援，斷斷續續跟進了3個小時，最終令病婦情緒獲得紓緩，並將個案轉介醫管局護訊鈴，由專業同事跟進。他稱，慶幸獲團隊通力合作，為每個求助個案尋求解決方法。

明愛護士學校亦有設熱綫接聽中心，三年級學護鄭家林2月底疫情高峰時加入，不用上學的日子都在中心接聽熱綫。他曾接獲一名染疫父親求助，耐心聆聽、逐句記下，始知他有一名準備DSE的兒子，最擔心不是自己病情，倒是怕令家人受感染。該父親於通話過後，擔心及憂慮獲排解，都感謝鄭家林接聽電話提供協助，

原來接聽後可以幫到他們，雖不在前綫，都令我更有動力去幫助受感染人士，一句多謝都令我有動力接聽下一通電話。

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記者：陳正怡