【宣布封肚】鍾嘉欣籲孕婦感不適應要求助　懷孕第三胎極情緒化：覺得好驚

▲ 鍾嘉欣宣布生完封肚。

鍾嘉欣（Linda）早前趁住慶祝38歲生日公布懷有第三胎的喜訊，興奮迎接虎B的來臨。已返回加拿大生活的她不時拍片到個人YouTub頻道，與香港的粉絲保持連繫。

在最新影片中，Linda拿著胎兒的超聲波圖片與一對仔女解說。

其後返回房間分享懷孕過程，已為兩孩之母、將成為三孩之母的她，宣布生完封肚：「相信今次係自己最後一次懷孕，其實我依家已懷孕10周，BB一個小士多啤梨咁大。我今次發現懷孕嗰陣已經有5星期身孕，當時月經遲咗，覺得有唔對路，所以去買驗孕棒。」更買足3支驗孕棒，非常謹慎。

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【鍾嘉欣有喜】Linda拍片分享懷第3胎心情 鍾嘉欣既興趣又緊張：生B好辛苦

變得情緒化

Linda透露這3個月的懷孕期間身體感到不適，出現嘔心情況，而且變得情緒化：「我變得好唔理性，好情緒化，好難想像會突然覺得好驚。因為唔舒服，瞓得唔好。」她建議孕婦若遇到類似她的問題，應勇於求助：「大家經歷呢一切嘅唔好怕醜，要尋求幫助，因我完全理解，唔好感到羞恥，你只需要休息。」

她形容懷孕就像生病了，很多食物不能吃，而且過程辛苦，幸好還能控制，直言「依家終於有再做媽媽嘅感覺」。

她再次晒出超聲波圖謂：「因為我睇到baby嘅超聲波照片，產檢嗰陣佢應該喺度郁緊，呢張雖然只係一張相，我問醫護人員我可唔可以錄片，佢拒絕我話唔可以，但就畀咗啲相我。當我發現baby咁可愛，我即刻專心唔到。」

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母愛偉大

Linda於2015年底與任職脊醫的Jeremy結婚，並先後為對方誕下長女Kelly及幼子Jared，一家四口幸福美滿。

今年3月她在其YouTube頻道分享生大女Kelly時的經歷，自爆產後下體流血暈倒，而且整個分娩過程非常痛苦，形容「像個大西瓜要通過一個小洞」，母愛認真偉大。

【母愛真偉大】鍾嘉欣回憶產後下體流血暈倒 痛苦掩面形容：像個大西瓜要通過一個小洞

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