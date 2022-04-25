【第五波疫情】醫生心痛長者醫院過最後一次生日　染疫後肺衰竭連蠟燭都無力吹熄

▲ 醫生：無打針重症長者連蠟燭都無力吹熄，促盡快打齊針。（冼偉倫攝）

本港目前仍有約35萬名長者一針未打，香港內科醫學院院長李錦滔表示，留意到第5波疫情開始緩和，惟疫苗接種率增長同時放慢，故此學院希望再次呼籲市民、特別是長者接種疫苗，「好擔心若第6波來襲，會重蹈覆轍，再次出現大量長者死亡個案。」

本港35萬名長者一針未打，內科醫學院指死亡風險高20倍（詳情即看【下一頁】）。

香港內科醫學院委員會委員周啟明指，不少未有接種疫苗而染疫的長者，確診後肺功能受損，部分人因嚴重缺氧需要高流量氧氣治療或俯臥治療。即使康復後，大概每10名康復後的長者，就有1至2人30日內要需再入院，當中部分人出現食欲不振、急性腎衰竭、肺部相關疾病等等。

疫情高峰期間，周啟明指威爾斯親王醫院內科14部高流量氧氣機一度用盡，要問深切治療部借用，以他觀察大部分重症的長者都是一針未打或只有接種一劑疫苗。周啟明形容情況令人心酸，其中一個需要接受高流量氧氣治療的病人，在醫院內渡過人生最後一次生日，肺功能衰弱至連蠟燭都無力吹熄。

我特意在排板上，記錄這位70歲病人生日，原來是她最後一個生日，她過不到這關，即使她拿到蛋糕，但正在聞60公升氧氣，蠟燭都吹不滅，所以是相當令人淒涼。

染疫即使康復後，亦有不少人出現長新冠後遺症，當中最常見包括氣喘、疲倦、胃口轉差、輕度認知障礙等。內科醫學院表示，不同專家都推算全港實際確診人數較公布的多，預計出現長新冠症狀的患者亦不計其數。

氣喘疲倦 輕度認知障礙等

而根據國際50項研究的薈萃分析100萬名新冠患者，發現亞洲人的長新冠患病率較歐洲及美國人高，惟研究仍然是處於初步階段，暫未知具體確實原因。

不過，內科醫學院引述英國衞生安全局今年2月發表的報告指，有接種疫苗的人染疫後，不論是短期，即是感染後4周；中期，即12至20周；或是長期，感染後6個月，患長新冠的徵狀可能性較低。

已接種疫苗長者 徵狀減少

另外，研究又指出，未有接種疫苗的長新冠患者，隨後接種疫苗，他們的長新冠徵狀平均都會有所減少，這對於60歲以上人士最有效。

內科醫學院感染及傳染病專科委員會前主席曾德賢忠告長者，接種疫苗除了保護自己，更保護家人，「尤其是家中年幼兒童，他們未有疫苗保障，一旦染疫，後果嚴重。」

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記者：李榮忠