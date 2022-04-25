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【好人好事】荃灣女子捐血後不適街上暈倒　獲4名途人接力幫忙欲尋人致謝

健康 12:10 2022/04/25

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荃灣一名女子捐血後不適，在街上暈倒，獲4名途人接力幫忙。

荃灣日前發生一件好人好事，有網民分享上周三捐血後在商場外不適暈倒，幸好先後出現4名好心路人幫助自己，除了分享食物為她補充糖分之外，更有趕時間的途人願意停下買麵包給她，體驗人間有情！

最新影片：

一名女網民最近在Facebook群組分享一篇多謝文，還原上周三（20日）獲好心人幫助的一件美事。事主指自己當日捐血後，在荃灣綠楊坊對外空地不適暈倒，這時剛好有3位姐姐，包括一位退休護士路過，她們拿出一包維他奶給事主，更陪伴事主回家。

事主獲好心男士送上麵包。（獲網民Lu Lu授權使用）

而在事主感到不適期間，還有一位很趕時間的男士在街上停下來，買麵包給事主吃。事主在帖文中向幫助過自己的好心人致謝：「我真係好幸運得到你哋相助！你哋看到post嗎？感激你哋！多謝多謝多謝。」

帖文引來逾千網民點讚，有不少網民留言祝福事主，而事主之後亦回覆：「多謝大家的關心，祝大家都身體健康」。點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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