【尷尬飯局】人夫吹噓自己升職月薪3萬　嘲笑妻友人做圖書館傲慢態度遭一句KO

▲ 人夫嘲笑妻友人，又吹噓自己升職加薪，結果被一句KO。

近日晚市恢復堂食，不少人都相約朋友聚餐，然而，談到職位、薪金等敏感話題，就容易令人感到尷尬。有男網民在社交平台投稿指，在舊同學聚會中遭一名同學的丈夫恥笑自己任圖書館管理員，不料他的月薪竟比任經理的同學丈夫更高，更以綠表買了居屋，令同學丈夫大感尷尬，聚會未完就離去。

有男網民在facebook專頁「公務員secrets」投稿，他表示，近日因晚市恢復堂食，於是中學舊同學就相約聚會，其中一名女同學攜眷出席，揀餐廳和訂位都由該同學的丈夫負責。

聚會最初氣氛良好，大家都是分享近期疫情下的生活、工作和生意等。舊同學的丈夫就開始吹噓自己的工作，指老闆很賞識他，剛剛升了職做經理，老闆更指未來通關後，著他幫忙開拓海外業務等。

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做圖書館遭人夫嘲笑

後來，同學丈夫問事主從事甚麼職業，事主便回答，在自己家樓下的公共圖書館上班，幫人借書還書。不料，同學丈夫即時流露鄙視的態度，

佢老公聽完我做圖書館之後，就上晒電，係咁講你做圖書館？圖書館唔係都係得啲師奶、阿伯、學生哥做㗎咩？份人工夠唔夠使㗎？你老婆咪要出嚟做嘢幫補家計？

事主一句KO

同學丈夫繼續炫耀自己，指自己從助理經理升上經理，雖然做了10多年，老闆仍為他加薪$4,000，現時月薪有3萬，還鼓勵他俾心機，快點儲錢買樓。然後，事主一句便KO了同學丈夫，

我做圖書館有$31,750。

原來，事主在22歲就開始任職政府助理文書主任，至今已12年。大家靜了10多秒，就在這個尷尬的時間，另一名舊同學不知道是否想打破僵局，再開口問事主，「你層綠表居屋賣咗未呀？呢排好好價喎！你就好啦，公司有福利8、9年就有綠表買樓」。

這句話後，氣氛再一次沉默。同學丈夫就突然說有要事先走，兩夫婦急急腳離去，留下事主與另一名女同學食4人餐和紅酒，最後結帳$3,000，由事主埋單。

帖文引來大批網民熱論，不少網民笑言事主「暗中秒殺呢位老公，大快人心」，又指同學丈夫在不認識的人面前吹噓，令人尷尬，有人更指該名人夫「咁大口氣」，應該要求他們夾錢埋單。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳