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【CHILL CLUB】Anson Lo獲獎後享受教母愛心宵夜　教主盧瀚霆：繼續努力

娛樂 11:29 2022/04/25

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在昨晚（25日）《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》中，MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）與MIRROR隊友獲組合金獎外，更首奪年度男歌手金獎，以及憑《Megahit》奪年度之歌，神徒們都為此而高興。

完騷後，教主於Instagram限時動態上載教母替他準備的宵夜，又感謝一直守候、支持自己的粉絲們，貫徹其暖男作風。

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教母送上宵夜

教主平日不時也會於Instagram分享教母替他準備的食物，更曾大讚其廚藝。成為頒獎禮贏家的教主先稱：「今晚冇特登叫教母留宵夜，然後啱啱係我沖完涼之後.....」接著就是一碗豐富烏冬的相，他又分享教母的話：「知你每次做show都一定唔會全日點食嘢，食碗烏冬當獎勵吓自己啦。」

向來孝順的教主也順勢寫道：「I love you mum！」他也感謝一直守候、支持自己的粉絲，最後就表示：「明天繼續如常要努力工作」。未知教主會否再次Instagram發佈感謝文呢？ 

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揚威國際

教主在音樂方面獲國際獎項嘉許、成為Google 2021年熱門搜尋關鍵字的本地娛樂名人榜第一位，個人單曲《Mr.Stranger》、《Megahit》同樣在音樂平台、影片平台有好成績。

他又於港版《大叔的愛》飾演「阿牧」凌少牧一角相當「入屋」，令人氣急速上升。此外，教主於電影處男作《假冒女團》內即當男一，並票房理想。他最近也在參演ViuTV劇集拍攝，與黃德斌、柳應廷（Jer）結片緣。

他又於最近與MIRROR兄弟一同入圍TC Candler網站「全球百大俊男」，競逐排名。

撰文 : TOPick柴犬出動

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