【金宵大廈2】入行16年曾遭雪藏陷事業危機　阮兒憑《金宵》演女同志舞女引關注

▲ 阮兒原來已經入行16年。

近日TVB熱播中的劇集《金宵大廈2》，在上周五（4月22日）播出的單元為《吃播》上集，由丁子朗、伍樂怡、阮兒、蔡嘉欣及白彪等主演。

《吃播（上）》劇情講述兼任吃播的點餐平台外送員阿甘（丁子朗飾），意外在網絡吃播圈遇上「奇怪的Jessica F.（蔡嘉欣飾）」，並經常隔空挑機；經過數次「互片」，阿甘懷疑Jessica F.被操控及虐待，遂不顧女友Suki（伍樂怡飾）阻止展開調查。

期間遇上聲稱Jessica F.是其失蹤女兒Mabel的貴祥（白彪飾），及熱心網民彈彈珠（阮兒飾），三人在一次調查中身陷險境，貴祥與Suki同告失蹤。

早前阮兒接受TOPick訪問時指是次在「吃播」單元中飾演IT公司的CEO，她直言角色挑戰好大，因為想要在造型上有別過往參演的角色：「今次的角色會化好少妝，劇中我跟丁子朗是網友，會一起去查一些事件。」不少網民看畢其單元後都大讚阮兒表現出色，冷靜、沉默，與丁子朗合作甚有火花。

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憑「莎莎」引關注 曾一度被雪藏

出生於荷蘭的阮兒，爸爸是越南人媽媽則為香港人，阮兒當初於2006年參選香港小姐落選後繼而入行，入行16的她，多年來拍過不少劇集，惟一直以閒角為主。直至遇上《金宵大廈》，她憑女同志舞女「莎莎」一角成功引起網民關注。

阮兒落選後便加入了TVB第21期藝員訓練班，同期的藝人有楊明、張頴康、馬貫東、樂瞳等。當時阮兒因藝員訓練班與楊明相知相愛，有傳因為阮兒與楊明拍拖而被雪藏，二人戀情無疾而終。

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曾組女團失敗離開娛圈

及後，她又與林泳淘等女星組過女團「Lacee Lacey」，惜組合尚未推出唱片就因公司倒閉而遭解散，當時她心灰意冷於2012年決定離巢兼離港，重返故鄉荷蘭生活。

直至2014年因TVB呼籲「舊人」回歸，她才再度回到TVB拍劇，接拍了《愛·回家》、《十八年後的終極告白》、《金宵大廈》等人氣劇集已漸漸入屋。另外，她又擔當旅遊節目主持，當時表現不俗獲觀眾眼前一亮。

與衛志豪相戀 終分手收場

至於在感情上，阮兒在2016年因拍攝《幕後玩家》與衛志豪相識並發展為情侶，當時二人拍拖３年多以來，愛得甜蜜，更不時在網上大方「放閃」。

而且曾經有段時間，阮兒指自己一年生蛇十多次，當時的皮膚狀態很差，更差點毀容，加上因不能上妝的關係，面對工作和情緒的困擾，一度陷入人生低潮，不過幸得衛志豪一直不離不棄，陪伴左右，更不斷安慰她，指她很美，不要擔心，才能令阮兒勇敢面對自己的病。

當大家以為他們的戀情「打風都打唔甩」，加上當時有傳二人共築愛巢「同居試婚」，似乎是好事近。不過後來竟然傳出二人分手消息，據知是阮兒主動提出分手，男方曾向媒體表示自己也想知道分手原因，而阮兒則表示是和平分手，並沒有詳細說明原因。

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