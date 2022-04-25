【新冠藥物】首批阿斯利康抗體藥先供幹細胞移植病人使用　口服藥劑量足夠應付第6波疫情

▲ 醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢。（冼偉倫攝）

首批190多劑阿斯利康抗體藥，已於近日抵港，醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢表示，現時仍正安排運送到醫院使用，首批藥物會給予免疫力較差的病人使用，首先集中用於曾接受幹細胞移植等免疫力最差的病人，但強調不可以代替疫苗接種。

曾德賢在一個電台節目表示，由於免疫力差的病人，即使接種了新冠疫苗，抗體上升力度仍然較弱，有報道指，使用抗體藥可令抗體水平達83%，並可維持6個月。至於免疫力弱的定義，他指範圍廣泛包括曾進行幹細胞移植、器官移植的人士、正接受治療的癌症患者、先天免疫力差等等，當中以幹細胞移植的病人免疫力最弱，預計會先開給他們，暫時只有醫院提供阿斯利康抗體藥。至於下一批有哪些人士可用抗體藥，目前仍然商討中。

被問到兩款治療新冠病毒口服藥最新情況，他指，醫管局最新數字，目前有約2.74萬名新冠確診者獲處方兩款口服藥，當中1.77萬名病人獲處方默沙東藥廠的莫納皮拉韋；而處方輝瑞藥廠新冠口服藥帕克斯洛維德的病人則有9,700多人。曾德賢指，這兩款口服藥先透過公共醫院及服務單位處方，當中以指定診所用得最多。

至於長者院舍，會有外展醫生上門為院友診治及處方相關藥物，現時已有逾6000名染疫的院舍長者獲處方口服藥，曾德賢解釋默沙東藥廠的莫納皮拉韋被處分得較多的其中一個原因是，默沙東是膠囊藥丸，較方便年紀大、吞嚥能力差的院友可以打開膠囊並將藥粉溶在水中服用，而且沒有特別副作用，所以使用量較高。

而帕克斯洛維德每粒相對較大粒，每粒長1.7厘米，每日要服用6粒，加上與較多藥物相沖，因此不適宜部份需要長期服食其他藥物的長者使用。

不過，他指這兩款口服藥的成效理想，莫納皮拉韋保護率43%；帕克斯洛維德保護率則達78％，如果出現第六波疫情，這兩款口服藥現有劑量絶對足夠應付。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠