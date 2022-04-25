【高處墮下】元朗15歲男童從高處墮下 當場證實死亡
社會 11:25 2022/04/25
元朗有男童從高處墮下，當場證實死亡。
事發在屏輝徑2至44號，警方今日（25日）5時49分接報，指一名15歲男童懷疑從高處墮下，人員接報到場，男童現場被證實死亡。經初步調查，相信男童在上址天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
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責任編輯：余思嵐