【高處墮下】元朗15歲男童從高處墮下　當場證實死亡

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元朗有男童從高處墮下，當場證實死亡。

事發在屏輝徑2至44號，警方今日（25日）5時49分接報，指一名15歲男童懷疑從高處墮下，人員接報到場，男童現場被證實死亡。經初步調查，相信男童在上址天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

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責任編輯：余思嵐