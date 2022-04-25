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【高處墮下】元朗15歲男童從高處墮下　當場證實死亡

社會 11:25 2022/04/25

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（資料圖片）

元朗有男童從高處墮下，當場證實死亡。

事發在屏輝徑2至44號，警方今日（25日）5時49分接報，指一名15歲男童懷疑從高處墮下，人員接報到場，男童現場被證實死亡。經初步調查，相信男童在上址天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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責任編輯：余思嵐

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