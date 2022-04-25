【防疫措施放寬】旅業：5至6月檢疫房近乎爆滿　商界倡先與澳門或海外城市通關

▲ 旅業指5至6月檢疫房近乎爆滿，商界倡先與澳門或海外城市通關。（資料圖片）

政府下月1日起容許非香港居民入境，並放寬航班熔斷機制及旅客檢測安排。旅遊界表示，新安排是好的信號，雖不是即時有幫助，但可讓外界知道本港疫情已平穩；商界則認為放寬可與國際重新接軌，料金融及科創行業最受惠。

旅遊界立法會議員姚柏良今日(25日)在港台節目指出，放寬安排是良好的信號，讓外界知道本港疫情已平穩，預計以商務客來港為主，對本港旅遊業不會有即時提振，但能為酒店及航空服務業帶來部分幫助，由於旅客仍需強制檢疫最少7天，估計觀光遊覽旅客來港的機會微乎其微：

現時累積好多需要來港處理業務、商務洽談、一些視像會議不能取代的公務要處理，雖然仍有7天的檢疫期，但相信有需要的商務客會來港。

政府早前公布下月初旅客抵港後，需要在機場同時進行快速測試及核酸檢測，姚柏良期望，當快測陰性後入住檢疫酒店等候核酸檢測結果時，政府屆時可理順安排，盡快安排快測陰性人士前往酒店，不須在機場長時間輪候。他又指，5至6月的檢疫酒店房間近乎爆滿，建議政府與業界商討，增加房間數量；又認為國泰加密至每日都有航班，是一個好的信號。

商界：金融及科創行業最受惠

廠商會會長史立德表示，放寬相關限制對商界非常鼓舞，相信金融及科創等急需海外人才的行業最受惠。他稱受限於本港入境限制，跨國企業已有一段時間未能派員駐港，影響本港與國際接軌，甚至出現脫節。

史立德期望，當局可考慮專家的意見，即基於本港社區已有保護屏障，進一步放寬入境限制有條件，例如容許居家檢疫，及縮短已打3針人士的強制檢疫期至5天等。他建議，港府以「先行先試」的方式，先與澳門通關，如未能與內地通關，亦可以先與外國通關，「香港是國際都市，不能長期封閉」。

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記者：陳麗娜