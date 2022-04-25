【邪惡食品】生活要有點邪惡食物慰藉身心　利嘉敏：怕「無益」活到精神緊張人生無趣

約女友人歎下午茶，她為自己連叫兩個蛋糕，再來一杯巧克力加忌廉。我心裏替她計算所攝取的糖份、反式脂肪和升糖指數，關切地問道：「為何今日食得咁狼？」她邊吃着芝士蛋糕邊答：「中醫話我脾虛，要多吃甜食，話對脾臟好。」我不知道是那位中醫解釋得未夠詳盡，抑或這位嗜甜的女友人只聽進那句對她來說甚啱聽、正中下懷的說話，還以為做着對身體好的事。

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知道自己正在進食「無益」的食物不要緊，我們都是人，有時也需要一點美味邪惡食物以慰藉身心，下下怕「無益」，這樣不能、那樣不好，活到精神緊張、人生無趣。但關鍵是，享受邪惡食物時，要知道自己正在進食無益食物這件事；天下間最冤枉的事，莫過於明明在把邪惡之物吞進肚裏，卻還以為自己正在積極做着健康之事。於是，我慢慢向她解釋，希望糾正她的謬誤。

《黃帝內經》確有「甘入脾」的說法，而孫思邈在《千金方》說：「春七十二日，省酸增甘，以養脾氣。」但問題是：「甘」是否代表「甜」？

要知道，那時代的前人沒有精製加工的白糖，更沒有烘焙蛋糕、麵包、雪糕、巧克力、曲奇、汽水、Macaron（法式甜品馬卡龍）等；古代所謂的「甘」，又怎會指向當今都市人所好的「甜」呢？現代人所吃的精製碳水化合物，如白糖、白麵粉、白米，又或人工化學製成品如代糖、糖果、汽水等，都與慢性發炎和退化性疾病，包括肥胖、高血壓、冠心病、糖尿病及癌症個案有關連，因此，傳統中醫學的甘，絕對不是都市人認知的甜。

全文刊登《香港經濟日報》，原題是：「難道古代有Macaron？」

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