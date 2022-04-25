【CHILL CLUB】ViuTV直接失誤許廷鏗大方原諒　何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點

▲ ViuTV改正演出失誤許廷鏗大方原諒，何啟華燈牌「騎劫」頒獎禮成焦點。

ViuTV在昨晚（4月24日）舉行《Chill Club推介榜 年度推介21/22》，當中許廷鏗（Alfred）演唱《修羅場》時突然出現技術問題，在直播時，工作人員忘記關咪令對話播出，影響Alfred的演出，事後Alfred在IG發文表示失望，事後ViuTV作出修正，Alfred接受ViuTV的致歉並感謝對方作出即時修復。

另外，ERROR成員Dee哥的全名何啟華燈牌成功得到最好的上鏡位置，成為了全晚的焦點。

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▲ （陳詠琪攝）

出現技術問題

ViuTV的音樂節目《Chill Club》第二年於九展舉行樂壇頒獎禮，在昨晚的直播中出現了小意外。歌手許廷鏗在表演環節獻唱歌曲《修羅場》，但卻出現技術問題，把工作人員的對話收錄並播出。

電視觀眾聽到工作人員在謂：「睇整體架」、「成件事好正架」、「總之我同你講成件事係Perfect」、「Keep going, keep going」，現場的觀眾以及在台上的Alfred當時並未知情，直到之後Alfred下台得知直播的技術問題，忍不住在社交網站表達失望之情。

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▲ （instagram圖片）

在頒獎禮上未有獲得任行獎項的Alferd非常尊重任何一次的演出，但卻不幸遇上如此問題，他先在限時動態發文：

睇返演出的直播，容許我真係有少少唔開心。唔係想怪責，但係花心機時間綵排演出，就係希望盡善盡美，可以令觀眾視覺聽覺有享受。 喺台下一路做觀眾，我都真心覺得個show好正，所以更加想做好自己嗰Part。好少去咁樣放負，呢個story得24小時，俾我抒發一下。 我仍然相信大家在努力，為著令觀眾知道表演是一門專業的學問。好啦，冇咩事我繼續努力準備出碟的事宜。

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接著他再以《對專業的執著》為題再撰文表示：

看到這樣的百花齊放，好多演出都令我雀躍，所以同自己講了一句：『一定要好好的去表演。』因為重視，所以盡力；因為在意，所以失落；因為不值，所以抱憾。今晚讓我這樣一晚，明天還是會去盡力，為我的工作和唱片，為證明行業的專業，為回饋大家的支持。好少這樣表達失望，收到大家大力鼓勵，謝謝你們愛護包容，容讓我任性放個負。#明天一切如常

遺憾是另一種美

直播節目有如潑出去的水難以挽回，但靈活度高的ViuTV馬上在網上重溫版本作出修正，同時亦向演出者許廷鏗致歉，大方的Alfred接受道歉，並轉念認為：「也許遺憾也是另一種美。」

Alfred表示今早（4月25日）起來收到了許多樂迷的留言與鼓勵：「我突然發現時間的神奇，原來時機到就可換角度，撇開自己的執念去看開，要求事事完滿的強迫症，意外換來更突顯的支持，咁樣其實都有可貴之處。」

▲ （instagram圖片）

他亦認為無人的希望有失誤的出現，又覺得錯有錯著反而知道其實有很多人非常注重樂壇和演出，他最後亦「自抽」地謂：「還是要多謝ViuTV的應對，網上重溫版本已經修復，聽大家講話係very perfect，我都相信依家個頒獎 禮，『成件事整體係正㗎！』」

搶眼何啟華

另外，頒獎禮的另一網民討論話題，是ERROR成員Dee哥的超搶眼「何啟華」燈牌則成為全晚的焦點。

▲ （節目截圖）

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意外「騎劫」頒獎禮

每逢頒獎禮各歌手的粉絲都會帶同燈牌、手幅到場造勢，今年Dee哥的粉絲成功佔據到最佳的位置，坐於主鏡中的中心，加上「何啟華」三字非常巨型，成功「騎劫」頒獎禮搶去觀眾的目光。有網民在討論區發帖表示：「過咗成晚，我淨係記得一個人名：何啟華。」

Dee哥在限時動態拍下粉絲的燈牌並謂：「好嘢呀呢個位，呢個靚位嚟嫁！」他的好兄弟游學修亦有在限時動態發文：「呢個Fans立大功，全晚都影住呢三個字。」他更搞笑地問：「有冇人知邊個係何啟華？」沒想到有不少網民以為游學修發自真心發問，還認真地為他介紹誰是何啟華。

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