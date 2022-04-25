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【母親節2022】龍島母親節限定紫色禮盒及蛋糕　$48起入手金箔茉莉香梨慕絲蛋糕

休閒消費 11:15 2022/04/25

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龍島今年以「My Wonder Mom」為題，推出一系列造型優雅別緻的母親節限定禮盒及蛋糕。一系列母親節限定禮盒及蛋糕於4月18日起於全線龍島分店正式發售，為大家締造一個幸福感滿瀉的母親節。

最新影片推介

璀璨花海雜錦禮盒 (9件裝) $228/盒

璀璨花海雜錦禮盒 (9 件裝)。(圖片由品牌提供)

紫色禮盒上印有鬱金香花束圖案，盒內齊集5款龍島精選甜點，包括花卉造型手工朱古力及經典手工朱古力、鬆脆可口的花環曲奇及千層酥。

點擊了解更多

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茉莉香梨慕絲蛋糕($288/個,6吋：$398/個)

茉莉香梨慕絲蛋糕。(圖片由品牌提供)

清新淡雅的茉莉花香慕絲與法國香梨果蓉及果肉層層相間，底層採用海綿蛋糕及焦糖朱古力脆脆。面層舖上淡紫色雲石紋鏡面，簡約優雅，再飾以羽毛狀的白朱古力，造型高貴。

茉莉香梨慕絲蛋糕 (茶點蛋糕) $48/件

茉莉香梨慕絲蛋糕(茶點蛋糕)。(圖片由品牌提供)

以清新淡雅的茉莉茶香慕絲，配搭鮮甜飽滿的法國香梨果蓉及果肉製作而成，底層採用海綿蛋糕及焦糖朱古力脆脆，加上瑰麗金箔甜心造型。

優惠詳情

日期：4月13日起

折扣：$198選購璀璨花海雜錦禮盒 (9件裝) (原價：$228)

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責任編緝：王明芳

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