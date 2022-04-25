【校長專欄】復課後取消測驗改為評估 基華校長：孩子似焗爐狀態要時間預熱

▲ 中華基督教會基華小學取消測驗，改為評估。

執筆之際，絕大部分學校已經局部或全面復課，我也終於能夠站在校門前，再次與學生見面，見到他們第一句說話除了「早晨！」之外，就是「做咗檢測填咗手冊未？」



不少學生預上突如其來的一問，呆立當場，然後答﹕「檢測好！填好了。」這是令人最安心的回應，否則，無論家長或學校都有一串工夫要處理。再次復課，對於學生來說，差不多和九月開學的情況相似，有點壓力，有點期待，又有一點不知所措。學生可能長高了，校服好像縮小了。而且，在特別假期中，孩子很多會很晚睡覺，初期回校時定必精神略為散渙，這些都需要時間讓他們恢復過來。



所以，跟老師們商討過後，我們在假期間定期安排老師和學生輕鬆網上談，了解他們近況，加上陽光電話，了解學生家庭狀況，提提他們做妥每天快測的準備，如果有些家庭不懂得如何處理或欠缺足夠檢測劑，我們會預先邀請他們到校學習及提供支援。



另外，復課第一天，老師們並非只是檢查這樣做好那樣沒做妥，而是派發「復課打氣包」，裏面有學校心意卡、防疫提示小貼紙、健康零食等，好讓孩子在這個復課天帶來好心情，開開心心地展開充滿活力的校園生活。同時，我們也透過學校自費購買、善心人士的捐贈以及政府派送等途徑，預備了每個同學皆可取得足夠一個月用的檢測劑，減少家長和學生的煩惱。

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當然，回到學校，老師最掛心的肯定是學習進度、交齊功課、評估測考等。失去的時間大家都很想追回來，好像工廠停頓重開一樣，會即時加班加速完成生產。不過教育並不一樣，我們需要讓孩子先習慣和適應，掌握回到學校上課的模式和節奏，才能事半功倍。小朋友不像成年人，大人們可以完了歐洲旅行回港第二天就即時上班，充分利用假期以及隨時切換悠閒與工作模式。

不過孩子不行，他們的狀態比較像一個焗爐，在烹調美食之前，我們必須給予足夠的時間預熱，事前又要將食物調味腌好，放一段時間，才可以開始烹煮。所以，復課前我跟老師們說，當學生回校後，儘管大家都十分心急，很想進行很多事情，但是需要先留意學生各樣的狀態，要熱熱身，給予時間逐步調整。

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故此在這個特別假期前，我們預先告知家長復課後的測驗會轉為評估，定下兩周多的適應期，給予溫習範圍，讓他們預先有所準備，減輕他們回校後承載的壓力。



希望大家在社會逐步回復正常之時，學生也能夠順順利利地完成學業，健健康康地參與各類的活動。祝大家復課順利，身體健康！

