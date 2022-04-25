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【TVB咪神】與方力申追逐撞穿頭縫16針　胡美貽強調與小方沒機會發展

娛樂 12:05 2022/04/25

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胡美貽強調跟小方沒發展空間。

有無綫咪神之稱，17年港姐胡美貽（Nicole）早前拍攝J2節目時發生意外，同場拍攝的方力申（小方）因一時貪玩，拿着「鬼口水」向Nicole展開追逐戰，可是她閃避時撞穿頭，即場狀甚痛苦，頭破血流更不支暈倒，急送院治理兼縫16針。

經過近兩周的休息後，昨日胡美貽已經「出關」，於IG晒出跟朋友去Cafe嘆茶的相片，另外Nicole接受媒體訪問時表示沒有怪責小方，雖然小方豪包5位數字醫療開支，做一個「負責任」的男人，已回復單身的Nicole強調二人沒有發展空間。

【罪魁禍首】方力申玩出火惹禍　港姐胡美貽額頭傷口數吋長縫16針

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從胡美貽給予媒體的照片所見，其額頭的傷口已拆線兼開始癒合，Nicole直言起初也擔心會破相。幸好傷口尚算平滑。

雖然是方力申一時貪玩連累她受傷，不過Nicole表示沒有怪責小方，最重要是人沒有事。

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據知小方心感內疚，除了承擔Nicole5位數字的醫療費用外，為免Nicole額頭留下疤痕，更建議她暫時改食全素兼少吃調味料，眼見Nicole的傷口已消腫兼開始癒合，他也放下心來。

小方負責胡美貽的醫藥費。 （取自instagram）

對於小方包起醫藥費用，Nicole大讚對方很負責任，笑稱要多謝對方。另外Nicole跟拍拖約一年多、擁3億身家的富豪男友分手，回復單身的她，被問及可會考慮跟小方發展？Nicole強調二人沒有發展空間，她跟小方只是好朋友。

此外兩日前Nicole於IG分享近日的「療傷餐單」，當中她撰文抒發感受：


發現自己在這段時間裡領悟了不少
生活節制 思緒整理
心裡的平靜、自由
都是衝動的我平時不以為然的
現在覺得都很重要
當然了 健康勝於一切
所以要好好照顧身體
戒口這麼多天 是時候該滋補一下了


現年28歲在美國長大的Nicole，家境富裕，父親在當地經商、母親是醫生。

Nicole在2015年在美國University of California, Irvine的商業經濟學系學士畢業。2017年回港參加港姐。雖然晉級至11強落選，不過入讀第TVB藝員訓練班，畢業後入行。因身材驕人，所以曾主持過《3日2夜》等。

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【新冠肺炎】港姐胡美貽3間甜品店生意急跌　身心受挫要睇心理醫生

其後她亦參演過不少劇集如《金宵大廈》、《十八年後的終極告白》和《愛美麗狂想曲》等，而且在《法證先鋒IV》內演死屍，雖然沒有對白，但在演出上也有不同困難。她接受傳媒訪問稱，第一次扮死屍是新挑戰。

雖然她貴為富家女，但自食其力，不但於2018年開設榴槤為主題的甜品店榴槤樂園，更在馬來西亞買30畝地種榴槤，自給自足，被封「榴槤女王」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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