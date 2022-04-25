【3種學生】考試將學生分高低等級　陳家亮：尖子未必贏要學輸得起

中大醫學院院長陳家亮在社交網發表專欄，近日DSE正式開考，莘莘學子為了今次考試，關乎於自身前途而出盡全力拚搏。而縱橫教育界多年的陳院長，見盡無數學生，他以「我眼中的三種學生」為題，撰寫長文，他表示尖子要學習謙虛，更要輸得起、中游學生要力爭上游，否則很容易被淘汰，而輸在起跑線上的學生則分兩種，一是迎難而上，另一種是自我放棄。

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以下陳家亮院長撰寫的週記「我眼中的三種學生」全文：

四月天，杜鵑花盛開，正是公開考試的季節。無數莘莘學子於這個鳥語花香的日子埋首苦讀，為着前途和夢想作最後拼搏，希望能夠於考試創出佳績，選擇自己心儀的學科繼續進升大學。縱然大家都盡了努力，公開考試總是有人歡喜有人愁，因為考試的原意就是要活生生地把學生分高低等級，現實世界總是物競天擇，適者生存。

究竟考試成績與個人成就是否掛勾？一登龍門又是否必定聲價十倍？投身教育數十年，見盡無數學生，亦見證了一代又一代年輕人的成長。在我眼中有三類學生，他們的成就各有不同。



第一類是世俗人稱為「尖子」，他們自少天資聰穎、學業一帆風順，贏盡掌聲。家人、老師、朋友對他們都寄以厚望。可是這些資優學生往往只有少數能夠於社會上成為真正出類拔萃的人才。理由很簡單，學業只是反映你的 IQ 或考試技巧，而你未來的成就更在乎你的工作態度、待人接物及面對逆境的柔韌力。可惜不少高材生自小順風順水，成功卻變成了他們最大的敵人，「輸唔起」成為他們的絆腳石。縱然他們能夠爬上高位，又有多少能夠成為真正的領袖？要打破這個尖子的宿命，我認為這些高材生應該要學習謙卑，不要讓以往的成功衝昏頭腦，要懂得收歛，把眼光放遠一點，要知道一山還有一山高，機會是留給努力向上而不是自以為是的人。

第二類是中游學生，他們屬於大多數，這些學生平平穩穩，正所謂比上不足、比下有餘。可惜這類學生往往滿足現狀，以為自己能力有限，總不能有任何奢望或非份之想。當然，人到無求品自高，能夠安於現狀、快快樂樂過活並無不可。可是現實世界往往不容許我們停留下來，如果不能夠為自己資源增值，我們便很容易被淘汰，因為終有一天你的上司或會覺得那些更年輕力壯、薪酬更便宜的人比你吸引。

第三類是輸在起跑線上、在邊緣掙扎浮沉的學生。多年來我發覺這類學生有兩種截然不同的結局，一種是認命，相信自己先天不足、社會又不給予機會，於是一直往下沉。另一種卻拒絕向現實低頭，愈是困難卻愈是堅韌，憑着拼博為自己成功創造理想。不少人認為時代改變了，獅子山下精神已經不合時宜，就是說無論怎樣努力也不可能創造奇蹟。我不認同這種想法，因為不同年代有不同困難，與其找藉口，何不趁年輕努力拼博，為自己的夢想創造奇蹟？如果認為自己輸在起跑綫上，那麼再輸又有什麽可怕？

籃球巨星米高佐頓曾經這麼說：「因為我經歷了一次又一次失敗，所以我成功。」

我尚未成功，因為我還未輸得夠。