【ERROR成員】保錡自稱暫不敢談拍拖　負評中成長百毒不侵：被鬧當做善事

▲ 保錡認為歌手路與追女仔一樣靠運氣。

「宇宙天團」ERROR成員吳保錡近日推出首支個人單曲作品《猥瑣》，成為繼肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）後，成為ERROR第三位推出Solo歌的成員。

ERROR團歌給人歡樂感，相反，保錡個人單曲為慘爆情歌，曲風截然不同。保錡接受TOPick專訪，對自己首次推出Solo歌表示無比興奮：「很開心，等了很久！主要想做香港K歌路線的情歌，與ERROR團歌演繹不同。」

歌曲監製舒文著重咬字清晰，保錡錄音前特意跟老師學唱歌，訓練發音及唱功，整個籌備過程長達半年。

他謙稱「自己唔係叻嘅人」感謝舒文耐心教導，學懂閱讀歌詞的竅門：「他解釋歌詞是怎麼樣，表達甚麼意思，要怎樣唱。他是個懂得閱讀歌曲的人，令我也學識了怎去閱讀歌曲。」保錡對舒文百分百信任，過程中零意見，照單全收：「不相信就不需要找這個人，找他就要完全信任。」

【ERROR成員】保錡單飛做2022年新人 《猥瑣》MV邀偶像李靜儀做女主角

與Heidi一拍即合

MV邀來偶像李靜儀（Heidi）擔任女主角，保錡大讚對方是專業演員，全程帶領著他，令他容易入戲。

由於資金有限，場地不能Overrun，他透露事前二人沒有綵排，反而一拍即合的火花，有超越想像的效果：「事前無溝通反而默契最好，Give and Take，一來便開始。我演技差，Heidi帶我入戲，是一位很好的演員。如果有機會推出跳唱歌，我說想同她合作，她跳舞很捧！」

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好命靠運氣

談到歌名《猥瑣》，問到入行前可有被形容？保錡笑言入行前後都猥瑣：「一睇我樣就知唔係好人」。他指「猥瑣」包含「MK」、樣衰、核突、老土等元素，大部分缺點都在其身上。

他自認是個「生存好低、第五區發展的人」，早習慣面對外界各種抨擊，並深明難以改變別人的道理，目標只有做好自己：「怎樣做也好，永遠無法改變別人對你的感覺，只要一天他想去改變才會改變到。」

保錡承認歌曲為其寫照，既不是帥哥又沒有優點，大爆時常被女生拒絕：「公認追女仔叻，只是大家畀面而已。我沒有吸引之處，跟我人生一樣靠好彩，是運氣。」

俊男在娛樂圈固然贏在起跑線，但他不認為外表影響際遇：「其實娛樂圈講運，際遇亦講運。第二件事努力，這點很緊要。」他自認非迷信，但聽從好友玄學家七仙羽（七師傅）指點，手戴水龍珠水晶助招財辟邪擋災。

一度陷入低潮

出道短短3年間，曾一度迷失陷入低潮，走不出心魔：「迷失一定有，當事業發展得不順，或做很多事情不如意。」

他強調並非來自別人的負評，而由自己給予自己的壓力：「每當想放棄時，警惕自己不能輸掉。我會看書、看張繼聰的社交平台，還有YouTuber JFFT，其實他們也捱足10年。堅持是一件困難的事，但我深信只要堅持和努力，就必定得到成果。」

2018年參加ViuTV《全民造星》被網民指與八両金撞樣，更戲稱他為「少年八両金」，曾對稱號大感不滿，在直播中爆粗反擊。

時隔多年，成熟了的保錡坦言已解除心魔，形容當年像小朋友般愛鬥氣：「以前喜歡與別人鬥氣，所以才口裡說介意。現在沒所謂，你叫得開心、享受當中的樂趣，反而我感到高興，因為能幫助他。現今社會大家很大壓力，若他覺得做藝人要『鬧你咪鬧你』、『你要企喺度畀我鬧』，我OK，可解決別人的社會壓力，等於做了善事。」

由細到大沒有看討論區的習慣，故現在甚少從那裡看評論。他反而十分善用時間，收工積極做運動，追回自己想做的事情：「入行前忙工作，曾經窮到打兩、三份工。入行後亦忙工作，現時收工後必定做運動，會去踢波、學習東西自我增值。」

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「我覺得自己無資格拍拖」

現年31歲的保錡自認「中佬」一名，時刻警惕自己「唔好再成個𡃁仔」，小說話多做事：「處事、心態以講作品說話，做好作品是最好的說話。有人喜歡用講話來做事，但這條路叫『一閃即逝』，相反作品說話可永留青史。」說話談吐中感受到保錡成熟了。

過往感情事一籮籮，曾被指背正印賴嘉賢（Carrie）偷食女神張沛樂（沙律），可是與沙律的一段情亦已成過去。

現時變回「單身狗」的保錡，對感情有新的睇法，他說：「覺得自己沒資格拍拖，事業不穩定、不穩定的人生，一切剛剛起步，不能投入一段穩定的愛情。」他強調並非被過去嚇怕，而是資格問題：「讀書有教，三角形分為時間、承諾與金錢。我沒有時間，金錢亦不穩定，無資格去談戀愛。」

續指與很多香港人一樣，是未上到車的打工仔，並認為置業對下一代十分重要：「無樓住就無能力畀下一代。有人說小朋友天生天養，但這樣會令影響其成長，如果我有能力，為何不給他一個完整、幸福的家庭？所以我也不敢去想...」

保錡認為要有經濟基礎才去談戀愛、成家立室：「有樓都未必叫穩定基礎，因為可能供唔掂。」

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4子各有才能

ERROR 4子中剩下阿Dee（何啟華）還未推出單飛歌，問到可有鼓勵對方出歌？保錡指阿Dee最想做電影：「有人放音樂在第一位，但他的夢想是電影，當大家留言問他何時出單飛歌，不如問何時有電影男主角做，這是阿Dee最想做的事。歌不是他的夢想，金像獎最佳男主角才他的夢想。」

隊員各自有不同的夢想，怕否ERROR未能一同走下去？他認為隊員各有長處，反而才能令大家進步：「每個人有不同夢想，才繼續做到ERROR。他（阿Dee）是專業演員，能幫助拍攝、度橋方面，才能給我們專業意見，團隊才會好。肥仔跳舞犀利，若我要出跳唱舞，一定找他教我。193司儀或做生意勁，大家有不同長處，團隊才擦出美麗的火花。」

至於未來的音樂計劃，他希望做一首搖滾風歌曲，並希望邀來女神級陳靜（Dada）擔任女主角，是想公器私用「自肥」？

服裝：Rickyy Wong Studio、OAMC、Dr. Martens

造型：Chloe M

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @ Chic Private I Salon

記者：馮雪怡、陳淑霖