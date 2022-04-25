【安心出行】資科辦提醒處所負責人更新驗證二維碼掃瞄器　識別康復紀錄二維碼

▲ （資料圖片）

資科辦今日（25日）表示，處所如繼續使用仍未更新版本掃瞄器程式，會因未能識別康復紀錄二維碼，從而令程式發出不正確的聲響提示，令人誤會有關人士未符合疫苗通行證的要求，有礙疫苗通行證暢順運作。

資科辦指，按「疫苗通行證」的規定，主動查核處所必須使用最新版本的「驗證二維碼掃瞄器」，掃瞄記錄進入處所人士提供的「疫苗通行證」二維碼，以符合規定的運作要求。

政府於4月19日推出康復紀錄二維碼，同時更新掃瞄器至4.3.0或以上版本，以便識別康復紀錄二維碼。新版本亦可查核使用者的電子針卡、康復紀錄或醫學豁免證明書的二維碼是否符合疫苗通行證不同階段的要求。如掃瞄器並非4.3.0或以上版本，主動查核處所（包括食肆）的負責人應立刻到流動應用程式商店更新掃瞄器至最新版本。更新掃瞄器無需刪除現有程式，原有掃瞄紀錄亦會繼續保存。



新版本的掃瞄器已加入自動檢查更新功能，適時提醒處所負責人更新程式，好讓他們可以根據最新的要求查核進入處所人士的疫苗通行證。程式同時加入登記功能，協助處所負責人登記其安裝有「掃瞄器」程式的手機資料。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及

Video 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐