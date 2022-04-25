【高糖食物】市面「健康」零食含大量添加劑　營養師揭6種隱藏高糖陷阱食物

▲ 市面常售「健康」零食含大量添加劑，營養師揭6種隱藏高糖陷阱食物。

市面販售各種標榜健康的食物，同時不少人在運動後選擇進食聲稱可為身體進行能量補充的零食。但實際上這類食物內含高糖、高脂、高鈉陷阱。本港營養師Charlene Wong（@annyeong.healthylife）在Instagram發文，揭市面上售賣6款受歡迎「健康類別」食物的高糖陷阱。

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1. 穀物棒 Cereal Bar

製作過程中加入大量添加糖、蜜糖、堅果、水果乾等，增加熱量、脂肪和糖的含量。

減重人士如經常食用，會出現「越減越肥」的狀況。

2. 乳酪 Yogurt

原味乳酪因略帶酸澀，食物生產商在乳酪中額外添加糖份，或推出「水果味」版本，以符合大衆口味需求。但水果味添加劑令糖份升高，更沒有真正水果所含的營養素，因此不宜進食太多水果味乳酪。

可選擇原味 / 低糖低脂版本，再自行加入新鮮水果，提升口味。

3. 水果乾 Dried Fruits

經乾燥後營養成份相對減少，尤其是膳食纖維。當中水份亦被濃縮，導致主要熱量來源都是糖份。

不建議減重人士或糖尿病患者進食。

4. 運動飲品 Energy Drinks

作用：補充汗液中流失的電解質，保持體液平衡。

主要成份：水、果糖、蔗糖、葡萄糖、鈉、鉀、鈣、其他添加劑；當中約6-8%為糖份。

市面常售運動飲品，平均每瓶糖份含量21至42克不等。

如需攝取補充電解質，建議選低糖版本。

5. 粟米片 Cereals

加入不少糖份以提升粟米片的口感和味道，有些更會加入朱古力、煉奶等高糖份材料，導致產品含糖量嚴重超標。

6. 桂圓紅棗茶 Longan Red Dates Tea

養生飲品如桂圓紅棗茶、黑糖薑母茶等，當中其實含有大量糖份。

以桂圓為例，每100克含有65克糖份，屬於極高糖。

需要注意飲用份量，尤其糖尿病患者更需留意。

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內容獲「營養師 Charlene Wong」授權轉載。

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責任編輯：張沛