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【誤闖屯門河】市民在屯門河驚見翻車魚出沒　食安中心：進食或致肌肉麻痹

社會 11:45 2022/04/25

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市民在屯門河驚見鯊魚出沒，警員到場指是海豚。（網上圖片）

今早（25日）有市民在屯門河發現疑有鯊魚出沒。事發今晨8時10分，有市民在近龍門居對開的屯門河河面，發現有疑似鯊魚鰭滑行，大背鰭露出水面，不斷在河道上徘徊，不少市民在岸邊圍觀。

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警員到場後，初步調查後，相信大魚為海豚，見到牠正游去青山灣方向，判斷水深足以讓海豚回歸大海，相信大魚並無受傷，於是收隊離場，未有進一步行動，將案件列作「發現動物」處理。

不過，有在場市民認出可能是翻車魚，食物安全中心在Facebook表示，翻車魚是屬鹹水魚，有可能含有「河豚毒素」，一種可以導致肌肉麻痹的神經毒素，中毒嚴重的人更會因呼吸衰竭而死亡，呼籲市民都應避免進食河豚或其他含河豚毒素的魚類，以為避免購買同自行宰洗不知名魚類作膳食用途。

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責任編輯：李榮忠

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