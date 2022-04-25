【長幼共融】長者學苑發展基金接受撥款申請　中小學最高可獲批12.2萬元

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​當局今日（25日）表示，長者學苑發展基金現正接受新一輪的撥款申請，有意開辦長者學苑的中、小學辦學團體和專上院校，以及有意舉辦鼓勵長者學習及促進長幼共融活動的機構，可於5月31日或之前向基金委員會秘書處遞交申請。

每間獲批在中、小學成立的長者學苑將獲撥款最高122,000元，以推行為期三年的長者學苑計劃。已完成首三年計劃的長者學苑則可申請最高60,000元撥款推行為期兩年的計劃。至於在專上院校提供長者學苑課程及其他類別的申請，基金委員會將視乎個別申請內容而審批及決定撥款額。

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責任編輯：余思嵐