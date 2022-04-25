【童樂居】幼兒照顧員易「崩潰」恐掀虐兒問題　專家：受虐童或長期不安難相信人

▲ 香港保護兒童會執行委員會主席夏穆在記者會上致歉。圖右為「童樂居事件」獨立檢討委員會主席黃嘉純。（陳國峰攝）

香港保護兒童會屬下「童樂居」去年底被揭職員虐兒，至今有34人被捕，受害兒童最少40人，更揭院內監管制度「完全崩壞」。浸大持續教育學院副院長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉指，幼兒照顧員照顧0至3歲兒童本就較辛苦，若特殊背景的兒童則更具挑戰性，容易「崩潰」（burn-out），若環境沒良好支援，虐兒便隨後發生。

有心理學家指，受虐的經歷會影響兒童腦部發育，而是次事件中受虐兒童多為0至3歲，受虐經歷或者會讓他們在未來更難相信他人，長期處於不安的情緒中。

▲ 浸大持續教育學院副院長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉博士。（陳國風攝）

照顧特殊童 需給予更多愛

童樂居事件獨立檢討委員會早前公布首階段調查報告，指出童樂居兒童「持續地」被粗魯對待，而管理層早有察覺但從未干預，員工互相監督制度亦「完全崩壞」。

李南玉指，相對其他中心或是幼稚園職員，院舍工作的幼兒工作員需輪更，生活休息較無規律，加上照顧對象是0至3歲有特殊需要幼兒，需更多耐性，亦涉許多付出體力的照顧，「你知道小朋友反應可能慢，亦要學調整自己嘅期望值，俾多啲愛佢哋。」

她解釋，雖然所有幼兒工作者均受過專業培訓，明白不應粗暴對待兒童，惟若「太疲憊、被生活拖垮」，亦會面臨力竭崩潰的狀況；她舉例在家庭裏，盡管家長愛錫子女，同樣會情緒失控，這時便需要將幼兒交予配偶或者長輩照顧，並向他人傾訴求助。惟這需要當事人有相對較高的警覺性，否則需要身邊有人提醒，「比如有經驗的同事、上司等。」

不過，是次情況或有所不同，根據獨立檢討委員會早前披露的調查報告，童樂居內幼兒工作員近年的流失率相當高，逾七成均未足3年經驗。員工之間又會互相「睇水」。時任保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢更指自己鮮少到訪童樂居，時任院長崔惠英則指是相信同事，認為如果直接溝通，對情況未必會有顯著改善。李南玉補充，上司的身份或本身也存在矛盾，有員工會認為向上司傾訴工作中的困難，等同顯示自己「搞唔掂」。

▲ 臨床心理學家梁重皿博士。（受訪者提供）

或跨代傳播 受虐者成施暴者

臨床心理學家梁重皿則認為，遭受虐待的經歷會影響兒童腦部發育，亦有機會令虐待行為跨代傳播，使受虐者再成施暴者。是次事件受虐童多為0至3歲，他們正處依戀期，本身無家長在旁已令他們情緒依戀減弱，受虐經歷或者會讓他們在未來更難以相信他人，長期處於不安的情緒中。

惟梁重皿與李南玉都認為，事件的發生始終與機構本身的內部及外部監管有關，若機構本身有明確指引讓員工跟隨，而上司、社署又有效監督，應能避免大規模虐兒的事件發生。

▲ 香港保護兒童會執行委員會主席夏穆在記者會上致歉。圖右為「童樂居事件」獨立檢討委員會主席黃嘉純。（陳國峰攝）

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記者：袁澍