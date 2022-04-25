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【第五波疫情】中電宣布已恢復抄讀電錶服務　早前受影響客戶將收到實際用電量賬單

社會 11:56 2022/04/25

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中電宣布已恢復抄讀電錶服務，早前受影響客戶將收到實際用電量賬單。（資料圖片）

第五波疫情緩和，中華電力有限公司宣布，抄讀電錶、 賬單派遞，及客戶服務中心已恢復服務，早前受抄錶服務暫停影響的客戶，將陸續收到按實際用電量調整的修正賬單。

中華電力有限公司表示，較早前因疫情影響抄讀電錶服務，中華電力部份客戶的電費賬單，要按其過去用電量估算。隨著恢復抄讀電錶服務，受影響客戶會陸續收到按其實際用電量調整的賬單，並不會多付電費。

不過，現時較高感染風險地方的抄讀電錶及派單服務仍然可能受到影響，中華電力指會繼續密切留意疫情的最新發展，並配合政府的防疫措施。

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責任編輯：李榮忠

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