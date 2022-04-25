【萬能媽媽】網民呻港媽退化不及舊時懂劏魚睇通勝　引港媽反駁：媽媽功能都與時並進

▲ 網民感嘆，以前的港媽樣樣精通，但也有人認為，只是港媽能力上與時並進。

「世上只有媽媽好」，許多媽媽在仔女心目中都是「超人」化身。有網民近日在討論區發文，感嘆「以前阿媽呢好勁」，不但「識劏魚劏雞，入得廚房出得廳堂，識得煮九大簋住家餸」，亦懂得自行針織衣物及查閱通勝；遇到家人身體不適，還會「煲涼茶」。

然而，帖文又指，當代的媽媽卻恍如退化物種，「淨係識得出街買兩送飯連湯都唔識煲。咩都唔識做，叫工人做。」不過，其他網民就似乎不太同意該帖文的觀點，有港媽亦留言自辯，「媽媽嘅功能都要隨時代進步」。

網民在香港討論區「家事討論」頻道發文，題為「點解近代嘅阿媽咁廢？」。發帖者開篇已問道：「大家而家有冇發現啲阿媽好似咩都唔識？」

該網民指，「以前啲阿媽呢好勁，又識拜神睇通勝，又識劏魚劏雞，入得廚房出得廳堂，識得煮九大簋住家餸，頭暈身㷫識煲涼茶」；又回憶，「讀書個陣，家政堂要交功課，兩下就車好條圍裙，冬天仲會識織冷衫同埋頸巾！」

帖文質疑，「點解而家啲阿媽咁廢？淨係識得出街買兩送飯連湯都唔識煲。咩都唔識做，叫工人做，似乎阿媽呢個物種都退化咗。」

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帖文引起網民熱議。有人深表認同，「我阿媽仲交遊廣闊，麻雀圈子上識唔少人。有咩事出聲問一問街坊，就好快搞得掂。成條街都係佢啲friend, 落街係咪同人打招呼，好威」；「以前啲亞媽真係勁，一個湊五個，煮飯洗衫乜都攪得掂」；也有人指，當代媽媽已經變成「公主病師奶」。

不過，亦有不少網民不認同樓主觀點。有人指出，近年媽媽在處理家事上，不如以往的媽媽，皆因「依加嘅媽媽要番工」。亦有人解畫，指「因為上一代阿媽都知自己辛苦, 可以嘅話都唔想自己個女好似自己咁辛苦」。

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此外，也有不少港媽留言突破盲點式反駁，「的確以前年代仲生好多個，但阿媽其實跟本理唔到咁多，好多時候都係家姐阿哥幫手」；「而家淨係招呼細路仔學業、才藝方面，都忙到你斷氣，唔好話仲要雙職嗰啲，送完返學就去返工，放工返嚟跟功課默書考試，煮飯做家務」。

有網民就總結，「亞媽嘅功能都要隨時代進步」；「邊一代做人阿媽都係辛苦。代代都勞心勞力。不能直接比較」。

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責任編輯：王明芳