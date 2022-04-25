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【童樂居虐兒案】業界：薪酬吸引　入行不乏欠熱誠者

社會 12:00 2022/04/25

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浸大持續教育學院副院長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉。（林宇翔攝）

童樂居事件獨立檢討委員會主席黃嘉純早前曾指，幼兒工作員招聘困難，因資歷與幼兒教師相似，不少寧願流入幼稚園。惟業內人看法不同，認為屬社署的幼兒工作員，因可按機構薪酬架構加薪，反吸引熱忱不足的青年入行，繁重工作拖垮他們，虐兒問題便容易產生。

浸大持續教育學院副院長（課程拓展）暨幼兒及基礎教育總監李南玉指，幼兒工作員和幼兒教師資歷相同，區別僅前者在社署註冊，後者在教局註冊。在修讀學位或高級文憑時會有一階段實習，讓學生可充分體驗兩種不同職業，為未來選擇做準備。

學者：易被繁重工作拖垮

從待遇來看，幼兒工作員可按機構的薪酬架構加人工，幼稚園卻至今未有檢討幼師薪級表故較浮動，「總體來說，社署嗰邊高薪啲，假期相對自由」，因此吸引不少年輕人入行。她認為這才出問題，令一些本身並無照顧0至3歲特殊幼兒熱忱的人，因薪金吸引進入院舍工作，繁重工作拖垮他們之後，虐兒問題便產生。

獨立檢討委員會早前倡保護兒童會替換所有幼兒工作員，惟機構指會影響幼兒，且流失率高正努力招聘。事實上，在社署註冊的幼兒中心數量無減，而註冊幼兒工作員過去5年續增（見表），惟社署稱未有備存在職人員數目及其流失率資料。

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