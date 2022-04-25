【勸導狂】美其名為你好逼人遵從意見行事　曾智華：「勸導狂」天生覺得自己啱晒

▲ 美其名「為你好」，實質是強迫別人遵從自己意見行事。

呢個世界，乜人都有，其中有兩種比較惡哽，一為「控制狂」（Control Freak），另一為「勸導狂」（Advice Freak）。前者若是女友或老婆大人，算嘞，鬼叫你愛上佢，當然要犧牲；不過，如非有親密關係，但你成日「關心我」日常做乜，點解唔咁咁咁的話，真係會一腳伸開你㗎！

至於「勸導狂」，嘩，人數更多。佢哋天生覺得自己啱晒，本來無問題，我肥碌間中都以為自己係咁。不過，呢種感覺，你自己享受好嘞，千祈咪四圍逼人照閣下旨意做，美其名--我為你好。

小弟凡遇上呢類人，通常保持禮貌，唔會兜口兜面噴過去--老友，我都係為你好啫，不如我點你做乜就做乜好唔好？你知否乜叫尊重別人意願㗎？

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今日突然抽起條筋，因自己決定短期去打第四針！

本欄讀者皆知，由零開始，我肥碌已在此公開支持疫苗計劃，一有得打立即打。

哈，竟然有啲多口友猛窒：「做乜支持林鄭？幾大都唔好打呀！仲有，打咗分分鐘中招㗎！為乜要做白老鼠？」

真係睬班友都傻，打唔打針乃經過詳盡分析，你哋為乜上綱上綫？關林鄭乜事？我只百分百關心自己健康及防禦力。

事實，醫療數據非常清晰，染疫死亡個案，長者為多，大部分未接種疫苗！再講，自己染，也可能散播出去！再說醫療科學，若無疫苗，肯定如今仍周街肺癆、麻瘋、小兒麻痺、天花、生蛇、肝硬化……

我不是「勸導狂」，唔會游說甚至逼人打，但也請你咪成日俾啲戇居advice我好唔好?!

原文刊於《經濟日報》收費專欄「肥碌出馬」，原題為「你advice我decide」。

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