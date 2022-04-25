【母親節2022】文華東方酒店母親節住宿計劃　VALMONT護膚套裝+ 24 小時住宿+早晚套餐

▲ 香港文華東方酒店呈獻「VALMONT 極致煥肌之旅」住宿計劃之護膚禮遇。(圖片由品牌提供)

香港文華東方酒店推出母親節窩心禮遇，於5月3日至31日期間，酒店東側大堂將搖身一變改造成花海小花園。大家更在拍照留念的同時，更可於​​社交媒體參加酒店舉辦的有獎遊戲贏取住宿體驗。此外，於5月6日至8日期間，亦可參加乾花製作工作坊，親手製作小花束。

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「VALMONT 極致煥肌之旅」住宿計劃

▲ 「VALMONT 極致煥肌之旅」住宿計劃之護膚禮遇。(圖片由品牌提供)

可盡享24小時奢華住宿、傳奇餐飲、尊貴瑞士護膚品牌 VALMONT 的一系列極致護膚禮遇，及 Rue Madame Fashion Group專屬購物優惠。可於4月27日至5月10日期間預訂，定價由每晚港幣2,280 元**起，禮遇包括：

預訂客房或文華閣客房之賓客可獲贈以下 VALMONT禮遇：

-塑顏臻美緊密體驗套裝乙份（價值港幣1,420元）

-換領券乙張，以於中環國際中心商場La Maison VALMONT 專享皮膚諮詢服務、購物及療程優惠

預訂套房之賓客可獲贈以下 VALMONT禮遇：

-塑顏臻美煥膚體驗套裝兩份（價值港幣3,680元）

-換領券兩張，以於中環國際中心商場La Maison VALMONT 專享皮膚諮詢服務、購物及療程優惠

Rue Madame Fashion Group 現金券乙張（價值港幣500元，消費滿港幣 1,000元或以上可使用）

彈性入住及退房體驗，盡享 24 小時奢華住宿（星期一至四適用）

每日雙早餐

雙人三道菜晚餐套餐，可選擇於客房內或Café Causette享用

文華閣客房或套房之賓客可專享雙人文華閣專屬禮遇

尚扇薈 (Fans of M.O.) 之會員可享額外禮遇

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餐飲體驗

▲ 文華廳母親節餐飲體驗。(圖片由品牌提供)

米芝蓮星級餐廳文華扒房及酒吧將以週日烤肉盛宴迎接佳節。菜單包括一款蛋類菜式及前菜、一款烘烤主菜伴各款配菜，以及一系列甜點。在用餐結束時，每位母親將獲贈一份自家製的美味甜點帶回家。

定價:成人每位港幣1,588元**；小童定價每位港幣588元**。亦可以額外每位港幣688元*以無限暢飲Ruinart Blanc de Blancs 香檳及餐酒。

米芝蓮星級食府文華廳亦將於母親節推出六道菜晚餐嚐味菜單。特色菜式包括赤靈芝海螺燉雞湯、鮑汁花膠瓣麵等美饌。賓客更可以從單點餐單選擇一系列誘人的點心。而每位母親將獲贈玫瑰中國茶一罐作為母親節禮物。

定價為每位港幣1,888元**

此外，大家可於快船廊與至愛親朋享用豐盛的週日早午餐或自助晚餐來歡慶母親節，酒店將提供各式國際美食包括新鮮海鮮、精選壽司、烤肉、經典菜式如海南雞及一系列匠心巧製的節日甜點。

定價:成人每位港幣828元**；小童定價每位港幣528元**。亦可以額外每位港幣588元*以無限暢飲Moët & Chandon Grand Vintage Champagne香檳及餐酒。

位於酒店頂樓，可飽覽維多利亞港美景的The Aubrey將呈獻具日式居酒屋風情的母親節早午餐。

餐廳亦將提供兩小時無限暢飲套餐，可額外每位港幣188元*以無限暢飲無酒精飲品；或以額外每位港幣488元*以無限暢飲Roger Coulon Heri-Hodi 1er Cru Extra Brut精選香檳及清酒純米大吟釀。

定價:成人每位港幣828元**；小童定價每位港幣398元**

文華餅店「甜」蜜之選

▲ 文華餅店的黑莓乳酪及雲呢拿慕斯蛋糕。(圖片由品牌提供)

糕點團隊以以黑莓乳酪、雲呢拿慕斯配以新鮮水果精心製作了一款母親節蛋糕

Mother-Daughter 水療體驗

▲ 文華水療中心「Mother-Daughter電子排毒靜修」療程。

文華水療中心以「Mother-Daughter電子排毒靜修」療程舒緩電子生活帶來的壓力，遠離繁囂。當中包括90分鐘全身按摩及30分鐘面部護理。療程結束後，大家可於水療休憩室練習正念填色或放鬆身心。離開時，每位將獲贈可讓手機安睡的手機套一個、Elemental Herbology禮品一份及小冊子一本。

療程雙人定價為港幣5,000元**。

大家可於貴賓室內一邊享用精緻的雙人下午茶，一邊享受文華髮廊頭髮護理及吹乾服務。體驗過後，大家將獲贈Jane Iredale美妝禮品一份。

雙人定價為港幣3,088元。

了解有關住宿計劃詳情及預訂，請瀏覽香港文華東方酒店網頁、致電 +852 2522 0111 或電郵至mohkg-reservations@mohg.com與酒店預訂部聯絡。

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