【選舉舞弊】涉立會換屆選舉刊報章廣告　戴耀廷還押候判葉劍青石守正簽保守行為

▲ 涉立會換屆選舉刊報章廣告，戴耀廷還押候判葉劍青石守正簽保守行為。（資料圖片）

港大法律系前副教授戴耀廷、「雞蛋同盟」兩名董事葉劍青及石守正，涉於2016年立法會換屆選舉中，於2份報章刊登6個有關「雷動計劃」的廣告，招致選舉開支共逾25.3萬元，被廉署起訴4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。戴今（25日）於區域法院承認控罪，葉及石則獲不提證供起訴，每項控罪自簽1萬元，簽保守行為1年，戴則還押至5月24日判刑。

3名被告依次為報稱退休的戴耀廷（57歲）、報稱「雞蛋同盟」有限公司董事的葉劍青（55歲）及石守正（50歲），被控在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。

控罪指，他們被控並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日舉行的立法會換屆選舉中作出非法行為，即在該選舉中或在與該選舉有關連的情況下，透過「雞蛋同盟有限公司」（雞蛋同盟）招致選舉開支，在2016年8月9日在《蘋果日報》及《明報》刊登廣告，涉款2.5萬及逾2.9萬元；同年9月2日和4日在上述報章刊登廣告，涉款10.45萬元及9.5萬元。

控方指早前與葉、石兩人達成認罪協議，若兩人同意案情，控方將不提證供起訴。葉及石代表律師則表示兩人同意案情，並確認兩人均願意簽保守行為。

案情指，2016年立法會換屆選舉中，戴耀廷、葉劍青和石守正均不是立法會選舉候選人，也不是任何候選人的選舉開支代理人。葉和石為雞蛋同盟董事，並為雞蛋同盟東亞銀行帳戶的獲授權簽署人。

2016年6月5日，戴及葉召開記者會，戴指雷動計劃的目的是「踢走保皇黨」，確保選舉後立法會過半數的議員是來自泛民或非建制陣營，從而可重奪議會。葉亦以「公民聯合行動」的代表身分在記者會上發言，解釋雷動計劃的實行方案，並表示會進行推廣活動。

及至9月2日，1個標題為「為時未晚 策略投票」的全版廣告刊登於《明報》和《蘋果日報》。及至9月4日，另1個標題為「終極對決！踢走保皇！」的全版廣告刊登於上述報章。葉、石分別就6項於上述報章刊登的廣告，簽發4張共逾25萬元，由雞蛋同盟帳戶開出及收款人為蘋果日報公司的支票，用作支付廣告費用。

戴耀庭代表律師求情時指，案中刊登的廣告未有提及任何候選人，被告僅提倡策略投票。由於選民票數比例與直選結果不協調，被告希望透過策略投票，有效利用選票，令選舉結果更有效顯示民意。代表律師又指出，被告非候選人，難以申報選舉開支。

法官問及控方有關延遲檢控一事，控方表示當時希望等候政制事務局的相關報告，以了解本案中本案所涉廣告是否能獲豁免。

就葉及石的每項控罪自簽1萬元，法官頒令兩人自簽1萬元，保守行為1年，戴則還押至5月24日判刑。

▲ 被告葉劍青今准簽保守行為1年。（林宇翔攝）

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記者：梁錦麟