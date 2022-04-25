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【蚊叮蟲咬】男子疑被隱翅蟲咬腳出大水泡　皮膚科醫生：若細菌入血可致休克

健康 16:06 2022/04/25

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一名男子疑被隱翅蟲咬，腳部出現大水泡。皮膚科醫生提醒勿自行弄破傷口，以免受細菌感染。

被昆蟲叮咬，可引致皮膚嚴重敏感反應。有台灣網民表示，近日被蚊蟲叮咬後，近膝蓋位置出水泡，在網上發文求助。有網友估計，傷口是由隱翅蟲造成。TOPick為此向皮膚科專科醫生陳厚毅了解，他叮囑勿自行弄破水泡，若細菌入血，可致休克。

有台灣男子在facebook群組「 ●【爆廢公社】● 」分享相片，並發文求問傷口是被甚麼昆蟲叮咬的。他表示，被咬首日出現一個小水泡，翌日則變成大水泡。

從相片可見，近膝蓋位置的水泡疑含膿。不少網民猜測，應是被隱翅蟲咬，並提醒勿弄破水泡，要盡快求醫。

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細菌入血可致休克

TOPick為此請教皮膚科專科醫生陳厚毅，他看相片後表示，估計傷口是由隱翅蟲造成，從表面看，有機會已引致皮膚發炎。膿頭腫出來的話，有機會引致紅腫熱痛。至於膿包，則可能是皮膚受細菌感染而產生。照目前看來，暫時只是皮膚發炎，若不幸細菌入血，則可能要入院注射抗生素，甚至可致休克。目前皮膚表面，發炎程度屬於中度嚴重，未至最嚴重。

陳醫生提醒，皮膚發炎的話，要保持傷口清潔，勿自行處理，胡亂觸摸傷口，可能引致細菌感染，建議最好求醫治理，由醫生處方口服或外塗抗生素藥物。一般而言，像相中人般傷勢輕微，則只需口服抗生素。但若發炎範圍愈來愈大，口服抗生素也無效，則要注射抗生素。

他續指，一般而言，醫生會抽取細菌去化驗，從而處方合適的抗生素作治療。不弄破傷口的話，通常只需數星期，患者就會漸漸康復。若自行弄破傷口，除會引致發炎，也會留下疤痕。

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體液可致痕癢灼傷　宜用手沖洗

陳厚毅指，隱翅蟲的體液有刺激性，被牠咬傷，或拍打牠後會噴出體液，均會引起過敏痕癢、灼傷情況。視乎皮膚狀況，部份人在數分鐘內會出現潰爛情況，若不斷抓癢，則會引致發炎流膿。若被隱翅蟲咬，須即時用清水沖洗傷口，因為隱翅蟲的體液接觸皮膚愈久，會引起更嚴重的過敏情況。

陳醫生續稱，隱翅蟲在台灣較常見，香港則較少見。他分享個案指，自己曾接觸一名13歲男童，男童跟家人到台灣旅行，在郊區遊玩時疑接觸隱翅蟲體液，致腳部出現直徑約5厘米的紅疹。該男童的傷口紅腫、潰爛，有少許血水流出且非常痕癢。男童最終要服食抗生素及塗抗組織胺藥膏，約1至2周後才康復。

勿用手拍打　建議用扇掃走

香港蟲害管理學會主席陳澤森過往接受TOPick訪問指，隱翅蟲在香港不太常見，活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋。在香港出現的隱翅蟲品種有4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。

他強調，如遇隱翅蟲千萬不能觸摸或拍打牠，因牠會釋出毒液，他建議可用物件如扇、筆等，將它掃走，或用殺蟲水將牠殺死。

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責任編輯：黃泳欣

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