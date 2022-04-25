【防疫食物】營養師公開幼兒防疫指南　6類食物增強免疫力+4大飲食禁忌

▲ 營養師公開幼兒防疫指南，6類食物增強免疫力以及4大飲食禁忌。

第五波疫情放緩，但小朋友抵抗力始終較弱，家長們切勿掉以輕心。台灣營養師程涵宇近日分享，飲食是加強免疫力的重要一環，建議家長盡量讓小朋友補充新鮮、天然的食物，並公開了適合幼兒的防疫餐單。

營養師程涵宇在Facebook專頁發文，指相較成人染疫，兒童多以腸胃道症狀更為明顯，包括腹痛、嘔吐、腹瀉等，雖然並非每個個案都會發燒，但一旦發燒經常迅速飆升至39度，嚴重可引起熱痙攣。

她提醒，家長們除了留意小朋友的狀態外，飲食更是加強免疫力中不能鬆懈的一環，為此她整理了幼兒防飲食防護對策，強調家長們應盡量讓小朋友進食新鮮和未加工的食物。

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每天需補充的食物：

蔬菜：豐富植化素增強身體保護力

2至3歲的幼兒每天需進食約1杯蔬菜

4至8歲的兒童每天需進食1.5杯蔬菜

水果：維他命C抗氧化

2至3歲的幼兒每天需要大約1杯水果

4至13歲的兒童每天需要1.5杯水果

6歲以下的幼兒每天不應喝超過半杯（120ml）果汁，並要確保果汁是100%的純果汁

另外由於果乾體積小，維他命C含量大約只有新鮮水果的一半，且製作時維他命C會流失，所以優先給小朋友吃新鮮水果

全穀雜糧類：維他命B雜增強免疫力

粟米、小米、燕麥、小麥、糙米、馬鈴薯、番薯都是很好的澱粉類來源

除了含小朋友需要的基本熱量，還有膳食纖維、維他命B群、鉀離子等，有助於增強身體抵抗力

豆魚蛋肉類：豐富蛋白質幫助生長發育

優先給小朋友吃雞肉、鴨肉、魚等白肉

每周至少吃兩次魚，其中一次是高油脂的魚類，例如三文魚、沙丁魚、鯖魚

牛奶：豐富維他命D增強免疫力

每天喝2杯共480毫升的牛奶

2歲以下的幼兒喝全脂牛奶或無糖乳酪/乳酪飲品

2以上可以喝低脂牛奶（飲食正常前提下）

5歲以下不喝脫脂牛奶

堅果：抗氧化維他命E打造防護力

堅果含有維他命E、蛋白質、膳食纖維及礦物質

不過，由於堅果不容易咀嚼咬碎，對於5歲以下的小朋友，家長可將堅果可加入蔬果汁打碎飲用，5歲後再進食整粒堅果

以下4類食物盡量避免進食：

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她又提醒，避免將蔬菜、水果煮得過熟，因會導致重要的維他命流失；如選用罐裝或乾燥的蔬果，應選擇不添加鹽或糖的產品；家長應提醒孩子每天喝8至10杯水，這包括所有來源的水、飲料和食物；盡可能在家做飯，通常比外出用餐的食物更健康、更有營養。

適當正確的營養能增強幼兒的免疫系統，並改善他們的認知發展，幫助生長發育，還可以降低超重或肥胖、感染傳染病，以及未來患上慢性病的風險。

內容獲Facebook專頁「程涵宇營養師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣