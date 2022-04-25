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【保就業2022】4月29日起接受申請為期兩周　首批資助5月初發放【不斷更新】

社會 14:07 2022/04/25

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熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（曾耀輝攝）

第五波新冠肺炎疫情重創各行各業，政府推出「2022保就業」計劃幫助商戶，勞工及福利局局長羅致光、政策創新與統籌辦事處總監何珮玲及「2022保就業」計劃代理人羅兵咸永道會計師事務所合夥人施道偉今日（25日）就「2022保就業」計劃的推行詳情舉行記者會。

【14：45】

羅致光估計失業率會在3至5月開始下跌，受惠於疫情回穩，放寬社交距離措施，以及消費劵刺激市道。

【14：30】

僱主的工資補貼會分四期發放，資助發放安排：

  • 第一期：2022年5月補貼的100%
  • 第二期：2022年6月補貼的100%
  • 第三期：2022年7月補貼的70%
  • 第四期：2022年7月補貼餘下30%再扣除退回補貼和罰款（如有）後的餘下金額

【14：25】

自僱人士今次同樣可以申請，但需要在2021年12月31日或之前已成功開設「自僱人士強積金戶口」，並於申請當日仍未取消戶口；申請人多於一個「自僱人士強積金戶口」，亦只可提交一次。

【14：20】

僱主若聘請低於自選人數，須歸還補貼並加10%罰款。

【14：15】

何珮玲指，工資補貼月份為5至7月，自選補貼人數後，仍然可以提出修改。4月29日申請期，第一次交時是5月、6月及7月自選人數，6 初及7月初都有機會更改，僱主可以因應當前情況作出補貼，可以緊貼市場情況，但企業若在受限名單，最多只可為100名資格的僱員申請。

【14：10】

僱主須符合以下條件：

  • 不是「剔除名單」第一部分的列明僱主
  • 須於2021年12月31日或之前已參與強積金計劃
  • 沒有牽涉清盤程序或處於不活動狀態
  • 2022年5月10日或之前已繳請「2020保就業」計劃的退款或罰款。

【14：05】

「2022保就業」由4月29日起接受申請，為期兩周至5月13日，首批資助5月初發放。僱主可以4個身份申請，包括公司、法團、機構、個人僱主身份提出申請。

【14：00】

羅致光表示，自今年一月以來，為壓止第五波疫情，防疫措施令各行各業都受影響，1月至3月的失業率上至5%，料下月公布的失業率會上升，但相信失業高峰期已過。羅致光指，只要疫情受控、加上「保就業」、消費劵能令市道復常。

羅致光指，「保就業2022」聽取意見後作出多項優化，指將惠及160萬名僱員、14萬名自僱人士，相關補貼資助額為390億港元，連同應急款額、財政承擔，總額為430億港元。

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責任編輯：TOPick港聞組

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