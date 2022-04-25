【CHILL CLUB】ERROR首上台獲獎感謝404支持　MIRROR工作排山倒海睡眠不足

▲ MIRROR和ERROR於《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》後一同受訪。

由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於昨晚（25日）舉行，張敬軒、許廷鏗、鄭欣宜、MIRROR及ERROR等均有出席，場面熱鬧。

人氣男團MIRROR和ERROR於騷後齊齊接受訪問，分享獲獎感受。

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MIRROR

記：今年輪到Anson Lo稱王，有甚麼感覺？

Anson Lo（盧瀚霆）：多謝每一位支持的朋友，今年的成績比去年好，很開心，會繼續努力。

記：十大歌曲全由男歌手奪得，對現象有何看法？

Lokman（楊樂文）：幸好能入圍及獲獎，幸運成份居多，幸運有大家喜歡我們，所以是天意，哈哈哈。

記：頒獎禮後會如何慶祝？

AK（江𤒹生）：很想睡覺，希望得到足夠睡眠和用餐時間。

Lokman：其實最近拍劇或其他工作的檔期真的有點密，因為早前疫情令很多工作都停下，最近好了一點，所有事情都一炮過衝出來。

Anson Lo：今早（昨早）談到我們何時睡覺，原來Lokman和AK都是我們之間最晚睡，其實是近乎沒睡，因為他們只是睡了個半鐘。

▲ （陳詠琪 攝）

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記：演唱會準備情況如何？

Lokman：尚在籌備階段，目前正與花姐（黃慧君）及其他幕後團隊開會，希望帶給觀眾新鮮感，成員手上工作完結後將為演唱會專心排練。

記：Edan今次再度不敵MC（張天賦），在新人獎屈居銀獎會否不開心？

Lokman笑言：又不問我！不做了！

Edan：Lokman和肥仔在哭，我還問他們為何我獲獎也不開心，唉。MC真的是實至名歸，所以能獲獎已很開心，大家繼續支持香港不同的音樂人。

記：姜濤和Jer對今年的成績表有何看法？

姜濤：我會繼續用作品說話。

Jer：我也是用作品說話。

▲ （陳詠琪 攝）

ERROR

記：ERROR今年上台領獎，感覺如何？

肥仔：感覺是開心的，今年分開了樂隊和組合，不然便連獎也沒有。

193：希望Chill Club可Keep住，明年繼續有樂隊和組合，如果是歸一的話，我們應該是排尾幾。

保錡：希望未來我們四子可獲十大勁......

193：十大勁Chill Club獎。

保錡：每人一首歌曲獎。

Dee：已計算好了，明年沒太多機會獲獎，COLLAR又出來了。明年又有女團和其他組合，所以我特意邀請我父母前來，計好數了。

193：感動，第一次上公司自己的台。去年沒法上台，甚至是沒有表演，今年真的很開心。

保錡：我們從來沒有上過榜。

肥仔：雖然是自己公司，但因為有黃龍德會計師事務所，所以所有事都一定是很真的。

記：很多Fans很支持你們，感動嗎？

193：多謝我的Fans，因為我真的沒有呼籲過，我覺得我是不值得獲得這個獎項所以沒有呼籲。

肥仔：3哥Humble！

193：所以我很Humble地多謝他們，真心多謝他們，他們有份投票給我們才能有機會上這個台。

記：阿Dee會不會想跟他們一起推出Solo？

肥仔：阿Dee是專心做劇的。

193：他是ViuTV梁烈唯。

Dee：我不知為何會有這個稱號，我不希望將來也掛着這個稱號，應該會有進步空間的。

193：遲點會成為ViuTV劉青雲。

肥仔：他的目標是視帝。

Dee：不要緊，我也有問過Solo這方面，但老闆跟我說其實我要拍好一部戲，用一個例子，古生拍了《尋秦記》，他才會有《今期流行》。

193：你的例子很厲害。

Dee：我應該要向這個方向發展，拍了一套代表作，再走出來唱Solo，那便像古天樂了。

記者：梁樂欣