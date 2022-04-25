【美食速報】萬麗海景酒店和風主題美食　清酒粵饌配對盡享滋味

▲ 萬麗咖啡室日式屋台自助餐帶來地道的日本菜式及小食。(圖片由酒店提供)

日本早已被港人視為鄉下，香港萬麗海景酒店便以日本花火大會為主題，在五、六月期間舉行「夏 ‧ 日祭」慶典，在酒店的不同餐廳帶來各式各樣的地道日本菜式、小食、清酒等，包括日式自助餐、下午菜、五道菜晚餐，以及清酒粵饌配對，讓大家重溫在日本旅行的快樂時光。

日式屋台自助餐

化身為日式屋台的萬麗咖啡室，打頭陣的有三文魚、油甘魚、八爪魚等時令刺身，以及多款地道卷物，還有自助餐幾近必備的鮮嫩生蠔，以及芝士焗龍蝦、清酒煮蜆等。街頭小吃的章魚小丸子、風味串燒、雜錦燒、天婦羅、日式炸豬扒等亦有登場。喜歡拉麵便不能錯過由師傅即場炮製的日式叉燒豬骨湯拉麵配溏心蛋，以豬腩肉慢煮成日式叉燒，肉嫩多汁，配上自家熬煮8小時的濃郁湯底，滋味得很。甜品同樣充滿日式風情，櫻花士多啤梨蛋糕、紅豆大判燒、柚子蛋糕、水信玄餅與麻糬等。

▲ Mirage Bar & Restaurant夏·日迷情下午茶以和風小食和甜點為主題。(圖片由酒店提供)

夏日迷情下午茶

以三道和風特色小食拉開席幕，有芝麻吞拿魚飯糰、御好燒及雞肉丸子。甜食方面的白桃啫喱，果肉香嫩，入口清甜芳香。吉士撻則變身為日式版本，特地在吉士醬加入士多啤梨果粒，以及天然櫻花精華，酸酸甜甜不覺膩。人氣之選的栗子朱古力蛋糕、宇治抹茶紅豆卷、抹茶朱古力、萬麗美式芝士蛋糕同樣誘人。

璀璨花火五道菜晚餐

限定菜譜以吞拿魚、三文魚、油甘魚及北海道帶子刺身拼盤開場，並以綿滑的日式南瓜湯來清新味蕾。經低溫慢炸的日式吉列豬扒三文治，咬落金黃鬆脆又肉嫩多汁，配合酸中帶甜的特調醬汁及多士去膩，甚有味覺驚喜。主菜是日本舞茸意大利飯，或是香烤和牛牛肩扒，別忘了配上一瓶香醇清酒。最後由焙茶慕絲搭配香甜紅豆蓉及芝麻薄脆作結，食得大滿足。

▲ Mirage Bar & Restaurant璀璨花火五道菜晚餐以刺身拼盤打頭陣。(圖片由酒店提供)

中菜小食配清酒

精挑細選清酒，質素自有保證。當中有曾獲「燗酒CONTEST」金賞受賞的世界一統褒紋大吟釀（$650），清爽回甘之味與鹹香小食互相平衡；富果實風味的西山小鼓純米大吟釀生酒（$360），芳醇清香於口腔中徐徐擴散，適合愛好清雅果香之人。小酌一口，配以行政總廚孫錦勝師傅主理的得獎地道伴酌小食，包括先用花雕酒、冰糖及香葉等煮至肉腍入味，再炸至香口酥軟的脆皮牛肋條。又見有以特調白鹵水及秘製沙薑炮製的沙薑白雲豬手，以及惹味爽口的香菜麻油海蜇、金絲脆腰果等。

萬麗咖啡室日式屋台自助餐

日期︰4月29日至6月30日

時間︰12:00-14:30

價錢︰

成人$368、小童$218(一至五)

成人$438、小童$238(六、日及公眾假期)

萬麗咖啡室自助晚餐

日期︰4月29日至6月30日

時間︰18:30-21:00

價錢︰

成人$698、小童$398(一至五)

成人$728、小童$418(六、日及公眾假期)

Mirage Bar & Restaurant夏·日迷情下午茶

日期︰4月29日至6月30日

時間︰15:00-17:00

價錢︰每兩位$508，額外每位$288

Mirage Bar & Restaurant璀璨花火五道菜晚餐

日期︰4月29日至6月30日

時間︰18:00-21:30

價錢︰每兩位$1,188，包括清酒一瓶 (300毫升)

滿福樓「夏·日祭」清酒粵饌配對

日期︰4月29日至6月30日

時間︰12:00-15:00(一至六)、11:30-15:00及18:00-22:00(日及公眾假期)

價錢︰特選清酒每瓶由$220起，奉送伴酌小食1份共3款。

記者︰劉妙賢