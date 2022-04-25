【電動巴士】九巴新一代電動巴士今投入服務　率先行走6號線

▲ 九巴新一代電動巴士今投入服務，率先行走6號線。（冼偉倫攝）

九巴新一代純電動單層巴士今（25日）投入服務，將率先行走來往荔枝角及尖沙咀的6號線，新巴士提供免費5G Wi-Fi上網服務。九巴亦已購入合共52輛電動雙層巴士，預計明年付運。

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16部新一代單層電巴的車身主色為「電光綠」，載客量可達81人，充電需時1小時40分鐘，可以行駛200公里，今天將率先作為特別班次行走來往荔枝角及尖沙咀的6號線，第一班會於3時30分由荔枝角站出發，料全日行走可提供10個特別班次；單層電巴之後亦計畫走逾10條彌敦道及觀塘道等忙路段的短途路線，正向運輸署申請中，料5月可全數提供服務。

單層電巴會提供免費5G Wi-Fi上網服務，亦設有通風窗，疫情期間行駛時會開窗，讓空氣對流，另全車座椅設有安全帶。

九巴亦已購入52輛電動雙層巴士，預計明年初抵港，每輛雙層電巴續航力320公里，載客量約120人，計畫會在新發展區提供服務，包括觀塘安達臣道石礦場等。

連同明年抵港的電動雙層巴士，九巴將82輛純電動巴士投入服務，九巴亦計畫2025年會增購500部電動巴士，佔車隊的8分1，並期2050年將全線巴士提升至新能源巴士。

每輛電動巴士成本以億元計，被問到會否轉嫁於市民，九巴指，有既定票價調整機制，惟強調綠色運輸時大勢所趨，情況許可下亦會不再購入柴油巴士。

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記者：黃小冰