  • 30°C
香港時間 : 2022425日 (週一) 13:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動巴士】九巴新一代電動巴士今投入服務　率先行走6號線

社會 12:43 2022/04/25

分享：

分享：

熱門 1萬消費券 Anson Lo 超市大搜查 金宵大廈2 抗疫資訊通 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

九巴新一代電動巴士今投入服務，率先行走6號線。（冼偉倫攝）

九巴新一代純電動單層巴士今（25日）投入服務，將率先行走來往荔枝角及尖沙咀的6號線，新巴士提供免費5G Wi-Fi上網服務。九巴亦已購入合共52輛電動雙層巴士，預計明年付運。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

16部新一代單層電巴的車身主色為「電光綠」，載客量可達81人，充電需時1小時40分鐘，可以行駛200公里，今天將率先作為特別班次行走來往荔枝角及尖沙咀的6號線，第一班會於3時30分由荔枝角站出發，料全日行走可提供10個特別班次；單層電巴之後亦計畫走逾10條彌敦道及觀塘道等忙路段的短途路線，正向運輸署申請中，料5月可全數提供服務。

單層電巴會提供免費5G Wi-Fi上網服務，亦設有通風窗，疫情期間行駛時會開窗，讓空氣對流，另全車座椅設有安全帶。

九巴亦已購入52輛電動雙層巴士，預計明年初抵港，每輛雙層電巴續航力320公里，載客量約120人，計畫會在新發展區提供服務，包括觀塘安達臣道石礦場等。

連同明年抵港的電動雙層巴士，九巴將82輛純電動巴士投入服務，九巴亦計畫2025年會增購500部電動巴士，佔車隊的8分1，並期2050年將全線巴士提升至新能源巴士。

每輛電動巴士成本以億元計，被問到會否轉嫁於市民，九巴指，有既定票價調整機制，惟強調綠色運輸時大勢所趨，情況許可下亦會不再購入柴油巴士。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【推動電巴】16輛新電動巴料農曆年後投入服務　九巴：優先行走繁忙路段如彌敦道等
16:27 2022/01/27
【推動電巴】16輛新電動巴料農曆年後投入服務　九巴：優先行走繁忙路段如彌敦道等
【綠色運輸】九巴與中銀簽署5億5年期綠色貸款　將購最新環保巴士及太陽能板
17:07 2021/08/24
【綠色運輸】九巴與中銀簽署5億5年期綠色貸款　將購最新環保巴士及太陽能板
【電動巴士】九巴計劃5年內引入500輛電動巴士　佔車隊約12.5%
19:25 2021/06/11
【電動巴士】九巴計劃5年內引入500輛電動巴士　佔車隊約12.5%

你可能感興趣

【推動電巴】16輛新電動巴料農曆年後投入服務　九巴：優先行走繁忙路段如彌敦道等
16:27 2022/01/27
【推動電巴】16輛新電動巴料農曆年後投入服務　九巴：優先行走繁忙路段如彌敦道等
【綠色運輸】九巴與中銀簽署5億5年期綠色貸款　將購最新環保巴士及太陽能板
17:07 2021/08/24
【綠色運輸】九巴與中銀簽署5億5年期綠色貸款　將購最新環保巴士及太陽能板
【電動巴士】九巴計劃5年內引入500輛電動巴士　佔車隊約12.5%
19:25 2021/06/11
【電動巴士】九巴計劃5年內引入500輛電動巴士　佔車隊約12.5%
電動巴士 新能源 九巴 服務 運輸 巴士 香港 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
18:20 2022/04/24
【媽媽秘密】對聲音低沉母親從沒起疑心　21歲女因一事驚覺媽媽是男生
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
17:08 2022/04/24
【中學巡禮】Anson Lo多張中學舊照曝光　教主讀青衣Band 1英中DSE考23分升城大
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！
12:37 2022/04/24
【金宵大廈2】湯鎮宗讚湯洛雯男友馬國明有禮踏實　開直播表明恨飲女婿茶：要催一催！