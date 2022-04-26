【有營食譜】「低卡低脂」海鮮茶碗蒸減肥都啱食　營養師8大貼士教蒸出嫩滑效果

▲ 「低卡低脂」海鮮茶碗蒸減肥都啱食，營養師8大貼士教蒸出嫩滑效果。

不少人喜歡日式料理，其中嫩滑茶碗蒸便很受歡迎，熱量低更適合減磅人士進食。Nutri Life 營養顧問中心註冊營養師 Gloria，在Facebook分享自家製「低卡低脂」海鮮茶碗蒸食譜，更詳解8大貼士，跟足細節步驟就一定可煮出入口即化嫩滑茶碗蒸。一齊看蒸煮方法，輕鬆在家炮製：

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材料 ( 2碗3寸份量 )： ⁣

雞蛋 2隻⁣（可選用日本「蘭王」雞蛋，蒸出來濃郁有蛋香）

蝦仁 6隻⁣

日式魚片 6片⁣

鴻喜菇 1/4 碗⁣

冬菇 1隻⁣

水菜 1小束

步驟：

1. 將鰹魚汁的材料拌勻（圖中材料在city’super有售）

貼士：

用鰹魚粉蒸出來有些沉底，味道不好。

相反，加入鰹魚高湯和海鮮煮，效果最好，特別鮮甜。如果嫌麻煩，可以用清雞湯取代。⁣

2. 雞蛋輕力打勻，加入調好的汁，再將蛋液過篩。⁣

貼士：

建議雞蛋和鰹魚汁的黃金比例為大約1 : 2.5，口感會比較嫩滑。⁣

3. 在容器中逐一放入蝦仁、魚片、冬菇、鴻喜菇和水菜/秋葵，再將蛋液倒入容器內至八成滿。⁣

貼士：

如果有氣泡在蛋液上，先用匙羹撥走，否則會令蒸蛋的表面凹凸不平。

預留兩條短的水菜、一片冬菇、一片薄魚片，在最後輕力加上，就可以浮在表面，蒸出來時賣相更佳。

4. 在大鍋中煮滾水後，將蒸蛋封上微波爐保鮮紙，放入鍋中以大火蒸30秒；再轉小火蒸6分鐘；最後關火，焗2-3分鐘即完成。

⁣貼士：

一定要包保鮮紙，以免水蒸氣滴到蒸蛋上，令到蒸蛋表面凹凸不平。⁣

⁣蒸的時候宜用筷子隔起鑊蓋，留一些縫隙讓水蒸氣散出。而細火蒸煮和關火後焗，目的讓蛋漿能均勻受熱，令蛋漿中央熟透，而表面不會過熟。 ⁣

碗越大或越厚，關火焗的時間便越長，大約加1-3分鐘，至雞蛋凝固便可。（參考：營養師的碗約3吋闊）

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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內容獲「Nutri Life 營養顧問中心註冊營養師 Gloria」授權轉載。

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責任編輯：張沛