【污水陽性】九龍城及西貢等3區檢出污水陽性　涉天鑄、啟德1號及美孚新邨等屋苑【附名單】

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第五波疫情放緩，惟持續仍有大廈污水檢測結果呈陽性，港府今日(25日)公布九龍城、深水埗及西貢再有多幢大廈、屋苑的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包。

有關地點如下：

九龍城區：天鑄、欣圖軒、御龍居、賀龍居、嘉輝臺、永安臺、金百利大廈、欣榮花園、帝庭豪園、海悅豪庭、傲雲峰、嘉景花園、天寰、啟德1號（I）、啟德1號（II）、煥然壹居、嘉匯、龍譽、啟朗苑及德朗邨

深水埗區：美孚新邨第一、二及七期

西貢區：坑口村、東港城、樂頤居、和明苑、明德邨、煜明苑及顯明苑

港府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄；測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。

而進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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責任編輯：陳正怡