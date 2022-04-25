【CHILL CLUB】欣宜為個唱戒口+鍛鍊　MC成新人王：與Edan非戰爭

▲ 鄭欣宜（Joyce）、張天賦（MC）於《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》後接受訪問。（陳詠琪 攝）

由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於昨晚（25日）舉行，張敬軒、許廷鏗、鄭欣宜（Joyce）、張天賦（MC）等均有出席，星光熠熠。

Joyce和MC分別奪得年度女歌手金獎、年度新人金獎及十大歌曲第八位，二人於騷後分別接受訪問分享得獎感受。

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鄭欣宜

Joyce表示：「很開心，多謝投票的每一位朋友。」她沒想過如何慶功，「即將開騷不想吃太多，怕令前功盡廢。今次很努力地做演唱會，不想我的身體上有任何事情阻礙我發揮，努力地鍛鍊身體。戒口戒了一段時間，今次有跟Personal Trainer，亦有打泰拳、學習跳舞，加在一起，健康的，放心。」

談到演唱會嘉賓名單，Joyce指：「嘉賓List不得了，但當然不能說，我想請的人太多了，很心心眼。我是比較花心的，我覺得香港這兩、三年的樂壇真的是特別刺激、特別正，看着很多不同的Target都很想邀請他們擔任演唱會的嘉賓，每個單位都可以擦出不同的火花。」

今次於台上跟Anson Lo合作，Joyce認為有少許像預演之後的騷，「有少許遺憾，是因為本來是4月開的，但不要緊，我們Keep住這團火，到時炸爆那舞台。他的力很勁，他會令我很緊張，不能跳錯或走錯位，害怕走錯位被他打暈。」

她為Anson Lo獲獎感到很開心，「看見他今年的成績，大家都看見他很努力，亦很忙。作為一個小Fans，我也很肉赤。他剛才在台上所說的令我感到很開心，也是一個很開心，我自己也覺得機會不是必然的，有時候當然會感到累，但有機會可以做到自己喜歡的事，我沒資格呻累。」

她又謂：「很傷心的是原來十大的Number One才有資格上台唱歌，希望會有這個機會，大家喜歡鄭欣宜之餘，也喜歡鄭欣宜的音樂。」

▲ （陳詠琪 攝）

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張天賦

新人金獎得主張天賦（MC）說：「感謝支持自己、投票給自己的人。」

提到在舞台上笑得燦爛，他說是自己獲獎的反應，「回想起當初玩比賽時，可能當時MIRROR成員也是剛剛起步，也想起比賽中的片段，現時看到大家也好成績、做到自己喜歡做的事，也為此感到開心。」

▲ （陳詠琪 攝）

問到會如何慶祝，MC說：「我很想去唱K，最近疫情缺少了很多唱歌的機會，很想嗌一次，剛才上台也不夠喉。」他稱正在籌備演唱會中，公司也替他安排接下來的演出。他又指：「在頒獎禮看到《造星II》的Eagle、不同的朋友，大家互相聊天。」

被問到會否擔心有關與Edan「爭獎」的網上言論，他說：「其實真的是否我們之爭，反而在我的角度真的不是戰爭，是大家做自己喜歡的作品，今天則是成績表。」他續稱：「粉絲間的比較是一定會存在，我自己覺得是做好份內事，也做不到其他甚麼。」

記者：梁樂欣、陳淑霖