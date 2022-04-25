【聲生不息】炎明熹先聲奪人獲全場掌聲　Gigi爆紅登微博熱搜No.1

無綫電視跟芒果TV協製的音樂節目《聲生不息》在昨晚（4月24日）首播，召集16位歌手分男女組對決，當中炎明熹（Gigi）先聲奪人，憑獻唱已故歌手陳僖儀作品《蜚蜚》獲激讚，連天后李玟也說聽到起雞皮。

節目播出後，炎明熹瞬間獲內地網民閞注，除被封為「新一代可愛教主」外，Gigi憑著出色唱功榮登微博「文娛榜」熱搜NO.1。

【聲生不息】李克勤點名大讚炎明熹 Gigi獲封新生代可愛教主：TVB的驕傲

▲ 炎明熹於節目裡獻聲，成功一夜成名。（TVB提供）

炎明熹內地人氣急升

《聲生不息》參與歌手有林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克樂隊、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸，16位歌手經過8輪PK戰。

除曾比特（Mike）吐氣揚眉憑《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，成為首位入圍港樂時代唱片的歌手外，另一時代唱片入圍歌手，則同為香港代表、獻唱《無條件》的楊千嬅。

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昨晚節目播出後，微博被《聲生不息》洗版，當中獲製作組讚為「TVB的驕傲」的炎明熹，一出場即成功吸引觀眾眼球，歌聲有超強感染力，獲全場掌聲。連坐於後台的李克勤忍不住稱讚「真假音用得蠻好」。

此外，「Gigi聲音」一度榮登微博「文娛榜」熱搜冠軍，截至今天（4月25日）早上10點半閱讀量已衝破3,000萬。

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Gigi新宣傳照曝光

網民對於Gigi年紀輕輕便能唱出如此穿透靈魂的震撼感，莫不感到佩服，瘋狂留言正評：「很感動陳僖儀的歌能在這個舞台得到重新的演繹，可以被傳承下去」、「新生代的聲音，新生代的態度」、「唱功一流 真假音轉換絲滑」、「想不到是17歲！犀利犀利！」、「珍惜！別浪費了上天的禮物。」

此外，Gigi首集演出在兩地均獲得超強人氣，令網民更期待她下一集登場的表現。未知是否為了幫炎粉止渴，TVB今日發布了Gigi尚未曝光的官方宣傳照，留了齊蔭頭、穿上黑色西裝外套的Gigi，只得17歲的她舉手投足均散發著驚人自信及氣場，星味甚濃。

至於另一歌曾比特亦同樣憑「曾比特唱初戀」話題登上「文娛榜」熱搜頭十名，截至今早10點半閱讀量衝破2,328萬。

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曾比特奪全場排名第一

網民更大讚Mike唱歌意料外地好聽之餘，更十分可愛：「為什麼有男孩子這麼可愛」、「也太可愛了！爆炸頭也蠻有意思」、「全場亮點，一下子就記住了他，期待後面的表演」、「他有一份初心，完全自娛，殊不知從分享音樂上滾動了很多人」、「真（曾）的比較（比）特別（特）」

Mike事後受訪時坦言對於自己奪得「全場排名第一」感到既驚喜又感恩：「當時我仲喺度扮打鼓，忽然間叫到我，很感謝大家喜歡我哋嘅編曲。」他又對前輩林子祥演出讚不絕口：「我第一次聽Live，同後生狀態有得揮，佢咁高齡依然仲唱緊原Key 同依然咁有爆發力，好勁！」

另外，現年74歲的林子祥，獻唱串燒歌《耀出千分光組曲》確實中氣十足，網民對其如此年紀還能唱得如此勁度十足相當讚嘆。至於林子祥太太葉蒨文亦掀起熱話，除了被指聲線依然甜美如30餘歲外，其一頭白髮亦獲得中港兩地大量正評，對她因為想「自然地老去」故意保留白髮的心態大表支持及認同。