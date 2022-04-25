【第五波疫情】防癌會復康中心3大方面減院舍感染　今波僅錄11名院友染疫

▲ 香港防癌會癌症康復中心因應疫情實施3大方面的多項嚴厲措施。（郭詩詩攝）

第五波疫情累計逾百萬人染疫，當中波及不少院舍院友。不過，香港防癌會賽馬會癌症康復中心因應疫情，早於今波疫情初期已實施3大方面的多項嚴厲措施，包括員工須每日做快速檢測、新症病人要隔離兩周，首6天要做快測等，令院舍染疫人數低至11人，比率約為5.5%。

▲ 香港防癌會會癌症康復中心院長袁偉傑（右）。（郭詩詩攝）

本港幾乎所有院舍在第五波疫情下「失守」，香港防癌會癌症康復中心亦不例外。康復中心院長兼香港防癌會總監（臨床服務）袁偉傑指出，今年1至4月入住的200名住院的癌症病人及其他院友中僅11人染疫，當中包括2至3名非癌症病人，整體比率約為5.5%，亦沒有院友因新冠肺炎而離世。

他坦言，今波疫情嚴峻，中心共有70至80名員工因確診或家人染疫而無法上班，起初曾因人手及物資方面面對困難，而當中心出現首宗確診個案時全院更是十分緊張，立即為隔離確診病人及為同層病人做到「早發現、早隔離」，又感謝員工不辭勞苦，「多行一步」。

他又形容院疫的染疫率低，是有賴中心於1月中已實施嚴謹及全方位的防疫措施，在外防輸入方面，所有前線及後勤人員需每日進行快速測試、院舍及大樓部分房間改裝成員工休息間，讓員工短暫居住，減少社區感染帶入院舍機會及避免員工交叉感染。

此外，中心今波疫情仍接收逾百名來自不同醫管局及其他院舍的病人，其中約40人是在疫情高峰時期入住。中心要求所有新入住院友進入大樓前需先進行快速測試或核酸測試，入住後需於獨立房間隔離兩週，首6日每日進行快速測試；所有親友探訪前必需先進行快速測試。

除了在環境方面亦增設不同儀器，防止院舍內感染，包括內防感染及及早治療，由2月開始在每間房間購置醫療級空氣淨化機，並有機械人噴霧及紫外線消毒燈消毒；而所有房間由牆壁間隔，有獨立冷氣系統。

在疫情之下，公立醫院暫停探訪安排，惟防癌會復康中心卻一直為住院院友及家人提供恩恤安排，照顧他們的身心健康。鄺先生的母親年屆 96 歲，患有晚期肺癌，三月底曾入住公立醫院，惟因當時醫院暫停探訪，人手亦集中應對抗疫，故為母親轉至康復中心，以獲更好護理，並在申請後3天內以獲安排入住。

不過，由於鄺婆婆的病情急轉直下，於本月中離世。面對親人的離世，鄺先生感謝院舍安排，於臨終時的一段時間可與至親見面，亦可獲安排十多名家人逐一與其道別，直言整個過程十分寧靜，可讓母親安祥離去。

雖然疫情稍有放緩，惟院舍不會因而作大幅度的放寬，只會將放寬探訪的名單，由登記名額改為所有家屬均可。而為預防新一波疫情，中心將增設中央監察平台，讓護士遙距檢查院友的血氧量、血壓及心臟情況、增添定時自動為病人轉身的病床等，從而減少人員出入病房，減低感染風險；另希望加床15至20張，以應付更多的需求。

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責任編輯：郭詩詩