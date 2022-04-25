【復課】每日收學生快測結果行政工作暴增　陳易希創手機程式助學校一鍵收集

▲ 手機應用程式，協助學校收集大量學生快測結果。

恢復面授課後，教職員及學生每日回校前要做病毒抗原快速測試，檢測呈陰性才可上學。不過，每日要收集過百個快測結果，又要辨別、整理相關數據，呈報陽性個案，對於學校老師而言，就令行政工作大增，如同「災難」。

現任創科公司負責人的「星之子」陳易希在復課前收到不少學校求助，指收集處理大量快測結果數據有困難。陳易希團隊則連夜趕工，在復課前設計出一個讓家長能夠輕鬆在家上載快測結果，而學校老師又能一鍵下載收集，並且統計相關數據的應有程式，目前開放予全港所有中小學幼稚園免費試用。

中華基督教播道會茵怡幼兒學校校長鄧陳雪芳表示，應用程式令學校無需安排額外人手處理家長提交的快測結果資料，「只要一鍵就可以生成一個Excel表格，一眼就睇到有冇學生陽性。」

陳易希於2016年創立「校家角」智慧校園網上平台及手機程式，程式功能多元化，可幫助處理學校行政管理、日常繳費、教學、電子回條、考勤紀錄等，家長也可透過程式，與學校密切合作溝通。

陳易希表示，最近收到多間學校反映，他們在復課時面對繁重行政工作，以一間逾百人、甚至千人的學校來計，若以用傳統方法收集學生快速測試結果，每日或接收數以千計的訊息。陳易希為此與團隊連夜趕工，改良「校家角」程式，新增上載快速測試功能、疫苗紀錄等新功能，以減輕老師行政負擔。目前全港有約200間學校及教育機構已使用該程式。

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鄧陳雪芳則解釋，如果沒有手機應用程序，學生家長可能需要每日在校門前出示快測結果記錄，老師也有靠紙張或大量whatsapp訊息處理，人手壓力大增。同時，程式也設有提醒功能，每日早上以應用程式推送通知，提醒尚未上載快測結果的學生家長，盡快於到校前上載。

陳易希亦指出，過往有一些學校會採取線上問卷等形式，收集回條或學生申報的資料，但該類平台並非專門的家校合作系統，操作相對繁複，家長或要頻繁接收及打開相關網頁連結，才可申報，而「校家角」程式可讓家長每日在同一版面，一鍵上載資料，更為方便。

鄧陳雪芳補充指，學校考慮到學生家長未適應為小童做快速測試，亦以「校家角」程式，上載由老師拍攝的快測示範影片，讓父母學習，

小朋友信任老師，有時聽老師講多過聽屋企人講，老師示範一次，相信小朋友會更容易配合家長。

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記者：莊恭南