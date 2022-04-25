【CHILL CLUB】姜濤+Jer+肥仔梁業獨愛山本耀司時裝　大師春夏showpiece報紙印花圖案為記

▲ Jer,姜濤和肥仔不約而同穿上Yohji Yamamoto春夏新裝。

《CHILL CLUB頒獎禮2022》曲終人散，但仍然為大家帶來不少茶餘飯後的話題，例如姜濤隊友Anson Lo（盧瀚霆）奪男歌手獎，現場所見Anson奪得獎時，姜濤比自己得獎還要高興。不過，在當晚穿衣方面，姜濤、Jer（柳應廷）和肥仔（梁業）就擺明車馬同一陣線，一起穿上山本耀司（Yohji Yamamoto）的服裝上陣。

▲ 姜濤穿上Yohji Yamamoto牡丹花圖案西裝。（圖片提供viu tv）

如果有留意開姜濤的舞台服裝，都不難發現他經常穿上來自日本時裝大師山本耀司的服裝，當然大家都會明白「姜B」有這選擇，當然是他背後的造型團隊一手促成，而可幸的是姜濤身高177cm，穿上以oversized設計為主的設計絕對難不到他，今次他在頒獎典禮上就穿了以紅色牡丹花為圖案的西裝外套和褲子︿腳踏Christian Louboutin的皮鞋。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

至於同門隊友Jer（柳應廷）亦不示弱，穿上山本耀司春夏時裝展上的showpiece報紙印花圖案大衣，設計師謂報紙是大眾媒體，負責報導世界各地所發生的新聞，包括政治、經濟、國際事務和體育等。以報紙文章作為拼貼，原創印刷品可真正呈現出一種寫實風格，把當下剪裁成一種有限的表達形式則稱之為服裝。

MIRROR兩位成員都選中了大師的服裝，同門分支ERROR又如何？肥仔（梁業）就穿上今季山本耀司的有著眼耳口鼻和肢體拼貼的黑色外套，在今天他們如方中的名氣下，人紅了，自然不難穿上其實難度分甚高的山本耀司showpiece。

最新影片：張明偉訪問

記者：何偉雄