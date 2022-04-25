【外遊限制】多國或地區放寬旅客入境限制　泰國打齊針豁免檢疫

▲ 多國放寬旅客入境限制，泰國括免完成接種新冠疫苗者隔離及檢測。(新華社圖片)

適逢本港即將放寬入境防疫限制，下月1日起容許非香港居民入境，並放寬航班熔斷機制及旅客檢測安排；早前港府已放寬港人入境時的檢疫期至最短7日，加上各國或地區亦已放寬入境限制，部分更括免隔離要求，旅遊的時間成本進一步減低，港人外旅將不再是夢。

泰國

泰國同樣上周五（22日）宣布放寬入境限制，自5月1日起，已完成接種新冠疫苗的旅客除免隔離外，入境後亦無須接受病毒檢測，但政府建議他們在入境後接受快速抗原測試；入境前亦須提交接種新冠疫苗的證明，以及購買新冠肺炎醫療保險的證明。

當地政府指，未完成接種新冠疫苗的旅客在出發前72小時內須接受反轉錄聚合酶連鎖反應測試（核酸檢測，RT-PCR），並取得陰性結果。他們入境後須隔離5天，並於第4或第5天接受快速測試。他們也須提交購買醫療保險的證明。

新加坡

新加坡政府上周五宣布，由4月26日起，所有完成接種新冠疫苗、身體狀況良好的旅客在入境新加坡前和入境後，不須接受病毒檢測和隔離。這規定適用於乘坐飛機和船入境的旅客。

至於未完成接種新冠疫苗的人士，政府決定對他們維持現有的防疫規定，即13歲或以上未完成接種新冠疫苗的入境者，須在出發前48小時內完成病毒檢測，入境後隔離7天，亦須在結束隔離前進行一次核酸檢測。

加拿大

當地新冠肺炎疫情明顯放緩，衛生部上周五（22日）宣布，4月25日起進一步放寬入境限制，容許已接種疫苗人士不需提供隔離計劃，5至11歲兒童在已打疫苗成年人陪同下入境時，亦可不需接受檢測。未完成疫苗接種的12歲以上人士前往加拿大前，仍需接受檢測。

所有入境加國旅客於各入境機場時可能獲隨機抽選要求進行落地核酸檢測，受測完可搭乘大眾交通工具等待檢測結果出爐，無須隔離。可利用此網址確認是否符合資格入境加拿大。

馬來西亞

根據當地最新的「對外國人實施之簽證或境管措施」及「入境後隔離/檢疫措施」，馬來西亞於2022年4月1日全面重新開放國際邊境，以及取消非馬來西亞國民須獲得 MyTravelPass/MyEntry 批准才可進入馬來西亞的要求。

對於已完成兩劑疫苗接種的旅客，須於出發前48小時內完成核酸測試（RT-PCR）檢測，抵達後24小時內可在機場或私人設施進行專業的抗原快速檢測（RTK-Ag）測試，結果呈陰性的旅客，抵達後毋須隔離。非馬國公民之旅客須向保險公司購買冠病保險。

東馬沙巴迄未公布4月1日後之搭機入境檢疫規定，擬前往沙巴旅客請自行注意最新入境規定。

台灣

根據當地外交部領事事務局資料，3月7日起放寬商務人士到台灣從事商務考察、投資、履約及應聘等商務活動。

4月12日起放寬公民及持有效居留證在台灣的外籍親屬，可持明確親屬關係證明文件，向台灣駐外館處申請探親事由的「特別入境許可」（停留簽證）前往台灣。

日本

根據駐港日本總領事館網頁，2022年3月1日起，日本解除部分入境禁令，容許部分地區 （包括香港） 入境者只要打齊3針新冠疫苗，即可免除隔離。但暫時只限商務、留學及有長期逗留資格人士，入境時亦要提供出境前72小時內之鼻咽拭子核酸檢測（PRC）證明。

若沒有接種疫苗證明，需要進行3天居家隔離，及自願性檢測結果必須為陰性，或者7天居家隔離但無需檢測。



英國

英國政府於1月宣布放寬入境防疫限制，由2022年2月11日凌晨4時起，所有已完成2劑接種疫苗的人士，入境英格蘭或蘇格蘭無需強制接受病毒檢測；而未接種疫苗旅客在出發前和到達後，仍需要病毒檢測，但不需自我隔離檢疫。

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記者：陳麗娜